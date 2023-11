モバイルバッテリー選びが終わる。Ankerの新作が強者ぞろいだった

電気自動車も充電OKのパワーステーションから耳塞がないイヤホンまで--「Anker Power Conference 2023 Fall」アンカー・ジャパンは、電気自動車も充電可能な「Anker Solix F3800 Portable Power Station」など、ポータブル電源やワイヤレスイヤホン、Bluetoothスピーカーなどの新製品を発表した。カスタマーサポートにChatGPTを活用した新システムを導入を導入するなど、新たな取り組みも実施しているという。 続きを読む ⮕

【Anker】Anker史上最大容量&最高出力!電気自動車も充電可能な「Anker Solix F3800 Portable Power Station」を発表 アンカー・ジャパン株式会社のプレスリリース

【Anker】速い・パワフル・長寿命!世界最速で本体を充電可能なポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」を販売開始 アンカー・ジャパン株式会社のプレスリリース

USB-Cポート2個&USB-Aポート2個搭載で大量のスマホやPCを同時充電可能な電源タップ「Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)」を使ってみた旅行や外出の際に、「一度にたくさんのデバイスを充電したいもののコンセントが足りない」という事態に陥った経験がある人もいるはず。「Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)」には電源コンセントが2個搭載されているほか、USB-CポートとUSB-Aポートも2個ずつ搭載しており大量のデバイスを同時に充電可能です。そんな「Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)」が編集部に届いたので、実際に使ってみました。

