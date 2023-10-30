ポケモンデザインのスキー＆スノーボードが登場！ NSDキッズプログラム数量限定で販売が決定！

日本スキー場開発株式会社（本社：長野県北安曇郡白馬村、代表取締役社長：鈴木周平、以下略称：NSD）は、現在、将来のウィンタースポーツプレーヤー創出や家族でスキー場へ遊びに来やすい環境づくりとして、群馬県・新潟県・長野県・岐阜県・滋賀県・宮城県のスノーリゾートにて利用ができる、2023‐2024シーズンNSDキッズプログラムの募集を開始しております。この度、お子様がよりウィンタースポーツを楽しめるアイテムとして、NSDキッズプログラム会員限定にてポケモンデザインのスキー＆スノーボードの販売を数量限定で行います。
日本スキー場開発株式会社（本社：長野県北安曇郡白馬村、代表取締役社長：鈴木周平、以下略称：NSD）は、現在、将来のウィンタースポーツプレーヤー創出や家族でスキー場へ遊びに来やすい環境づくりとして、群馬県・新潟県・長野県・岐阜県・滋賀県・宮城県のスノーリゾートにて利用ができる、2023‐2024シーズンNSDキッズプログラムの募集を開始しております。この度、お子様がよりウィンタースポーツを楽しめるアイテムとして、NSDキッズプログラム会員限定にてポケモンデザインのスキー＆スノーボードの販売を数量限定で行います。
“NSDキッズプログラム”利用スキー場が12スキー場まで拡大！新潟県 糸魚川シーサイドバレースキー場の参加が決定！“NSDキッズプログラム”利用スキー場が12スキー場まで拡大！新潟県 糸魚川シーサイドバレースキー場の参加が決定！ 日本スキー場開発株式会社のプレスリリース 続きを読む ⮕
日本スキー場開発株式会社パーソナルスポンサー選手に、スノーボード男子ハーフパイプ「萬藤 隆真（まんどう りゅうま）」 選手が新加入日本スキー場開発株式会社のプレスリリース（2023年9月18日 15時40分）日本スキー場開発株式会社パーソナルスポンサー選手に、スノーボード男子ハーフパイプ[萬藤 隆真（まんどう りゅうま）] 選手が新加入 続きを読む ⮕
遊びまくれ！小学生以下限定！「11スキー場滑り放題シーズン券」「遊園地」がセットになったNSDキッズプログラムセットが登場日本スキー場開発株式会社のプレスリリース（2023年9月15日 15時40分）遊びまくれ！小学生以下限定！[11スキー場滑り放題シーズン券][遊園地]がセットになったNSDキッズプログラムセットが登場 続きを読む ⮕
ナポリ発！世界ベストピッツェリア100にランクインした 「Pizza Strada」のメニューがSORA terraceに新登場！日本スキー場開発株式会社のプレスリリース（2023年9月7日 11時10分）ナポリ発！世界ベストピッツェリア100にランクインした [Pizza Strada]のメニューがSORA terraceに新登場！ 続きを読む ⮕
標高1,400m白馬八方尾根天空の花火イベント「うさぎ平ナイトフェスタ」9月30日（土）開催決定！日本スキー場開発株式会社のプレスリリース（2023年9月5日 18時58分）標高1,400m白馬八方尾根天空の花火イベント[うさぎ平ナイトフェスタ]9月30日（土）開催決定！ 続きを読む ⮕
秋からもう滑れます！菅平高原スノーリゾートが人工造雪機導入！雪不足に対応し、ロングシーズン滑走が可能日本スキー場開発株式会社のプレスリリース（2023年9月1日 11時37分）秋からもう滑れます！菅平高原スノーリゾートが人工造雪機導入！雪不足に対応し、ロングシーズン滑走が可能 続きを読む ⮕