フォード・パフォーマンス、来季からマスタングのベースモデルを刷新

北米最高峰NASCARカップシリーズに参戦するフォード・パフォーマンスは、来季2024年よりマスタングのベースモデルを刷新。最新の第7世代で最強グレードとして君臨する“Dark Horse(ダークホース)”にスイッチすることをアナウンスし、そのNext-Gen規定モデルを公開した。 2019年からマスタングでカップシリーズに参戦してきたフォード陣営にとっては、今季最終戦を残した前戦マーティンスヴィル・スピードウェイでの第35戦『エクスフィニティ500』にて、GMシボレー陣営に3年連続のマニュファクチャラーズ・チャンピオンを奪われた直後の発表ということで、この“ダークホース”に賭ける意気込みも伝わってくる。

:

SPORTSHOCHİ: 「ホームランを打ちたい」ユースケ・サンタマリアが明かす“ダークホース”としての思い…インタビューロングバージョン俳優のユースケ・サンタマリア(52)が日本テレビの開局70周年特別番組「THE MYSTERY DAY」(7日・後7時56分)で主演する。生放送で謎解きを行うミステリー番組。日テレ70周年の看板を背

ソース: SportsHochi | 続きを読む »

SPORTSHOCHİ: 「ホームランを打ちたい」ユースケ・サンタマリアが明かす“ダークホース”としての思い「本気で狙っている」俳優のユースケ・サンタマリア(52)が日本テレビの開局70周年特別番組「THE MYSTERY DAY」(7日・後7時56分)で主演する。生放送で謎解きを行うミステリー番組。日テレ70周年の看板を背

ソース: SportsHochi | 続きを読む »

GİZMODOJAPAN: 最終チャンス!電動アシスト自転車「SWIFT HORSE」のクラウドファンディングが終了目前“5段階の電動アシスト機能×21段変速”を搭載。プロジェクト終了前に、見た目はマウンテンバイクなEバイク「SWIFT HORSE」の魅力を改めてチェックしてみませんか?

ソース: gizmodojapan | 続きを読む »

GİZMODOJAPAN: 11.2%の坂道もスイスイ! 5段階アシスト機能搭載マウンテンバイク「SWIFT HORSE」5段階の電動アシスト機能×21段変速を搭載。見た目はマウンテンバイクなEバイク「SWIFT HORSE」の実力をチェックするために、斜度11.2%の坂道を登ってみました。ほか、搭載パーツなどの仕様もご紹介!

ソース: gizmodojapan | 続きを読む »

AUTOMATONJAPAN: ダンジョンPvPvE『Dark and Darker』が『PUBG』のKRAFTONと提携。新作モバイルゲームへの『Dark and Darker』IP活用を検討中KRAFTONは8月24日、デベロッパーのIRONMACEが手がけるマルチプレイ対戦ダンジョン探索ゲーム『Dark and Darker』の知的財産権に関し、ライセンス契約を締結したと発表した。

ソース: AUTOMATONJapan | 続きを読む »

GİZMODOJAPAN: スポーティな電動アシスト付き自転車を、できるだけお得に入手したいなら「SWIFT HORSE」自転車は、継続的な運動習慣のためにも、環境負荷を減らすためにも、見直されていい移動手段のひとつ。有名メーカー製ともなれば、原付バイクより高価なこともある電動アシスト自転車を、できるだけお手頃価格で手に入れたいと思っているなら、machi-yaで「SWIFT HORSE」をチェック!

ソース: gizmodojapan | 続きを読む »