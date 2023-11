バンダイナムコエンターテインメントSTEAMキーコードセール開催中！STEAM®キーコードが期間限定で最大91%OFF！

All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.CODE VEIN™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.TEKKEN™7 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。

All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.CODE VEIN™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.TEKKEN™7 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。

「CHAOS;HEAD」など手掛けたニトロプラスの新作「Dolls Nest」発表! 現在制作進行中ニトロプラスは10月31日、PC(Steam)用新作ゲーム「Dolls Nest(ドールズネスト)」を発表した。現在制作進行中で、発売日や価格は未定。 続きを読む ⮕

【スト6小ネタ】キャミィ「キャノンストライク」対策! 有利不利を見分けることが重要【SF6】カプコンのプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」におけるキャミィの「キャノンストライク」の対策方法を紹介する。 続きを読む ⮕

「北海道ゲーム」配信開始! 「スイカゲーム」系北海道作りパズル丸ダイスはPC(Steam)用パズルゲーム「北海道ゲーム」の配信を11月1日に開始した。価格は230円。Aladdin Xが開発するNintendo Switch向けパズルゲーム「スイカゲーム」にインスパイアされた物理演算ゲームとしている。 続きを読む ⮕

【スト6小ネタ】キャミィ「フーリガンコンビネーション」対策! しゃがんだ状態での対空が安定【SF6】カプコンのプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」におけるキャミィの「フーリガンコンビネーション」の対策方法を紹介する。 続きを読む ⮕

�ۻ�ϫƯ�ԤȤʤä�ͯ��������õ�롣��ڤ�ͷ�٤�û�ԥ��ɥ٥���㡼��Gluck�פ�Steam��ȯ�䡣11��9���ޤǤ�10�󥪥�����ǥ��������೫ȯ�ԤΤϤ�ʤ���2023ǯ11��1�����ۻ�ϫƯ�ԤȤ��Ƥ������������PC����û�ԥ��ɥ٥���㡼�������Gluck�פ�Steam�ǥ�꡼���������ۻ��Ǥ�ϫƯ�䡤Ʊν�����Ȥβ��ä��̤��ơ����ʤ��ʤäƤ��ޤä�ͯ������������������� 続きを読む ⮕

秋の夜長は、ゲームがいいね! MSI、「E(良い)スポーツの秋 Steam Code プレゼントキャンペーン」開催のお知らせ秋の夜長は、ゲームがいいね! MSI、「E(良い)スポーツの秋 Steam Code プレゼントキャンペーン」開催のお知らせ エムエスアイコンピュータージャパン株式会社のプレスリリース 続きを読む ⮕