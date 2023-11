ニューバランスとエメ レオン ドレの最新コラボ「650」と「550」をチェック！──GQ新着スニーカー

ホワイト×グリーン ニューバランスとエメ レオン ドレ(Aimé Leon Dore/以下、ALD)が協業を継続し、クラシックなバスケットボールシューズを復刻した「650」と「550」の新たなカラーウェイを発表した。11月2日(木)にニューバランスのオンラインストア、および、世界の限定店舗にて発売する。 1989年に発表された、衝撃吸収性とクッション性を特徴としたニューバランスのバスケットボール競技用シューズ「PRIDE 650(ハイカット)」「PRIDE 645(ミッドカット)」「PRIDE 550(ローカット)」。今回のコラボレーションでは、そのうちの「650」と「550」を復刻し、ALDのクリエイティブディレクターであるテディ・サンティス(Teddy Santis)の手によって「80年代のバスケットボールカルチャーにインスパイアされた」というニューカラーでアップデートした。...

