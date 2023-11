トレノケート、VMware Partner of the Year for 2023 (SEAK)を受賞

IT人材育成のトレノケートホールディングス株式会社 (本社:東京都新宿区、代表取締役社長:杉島 泰斗、以下トレノケート) は、SEAK (South East Asia & Korea) 地域にて、 VMware Partner of the Year for 2023 を受賞しました。VMwareのトップクラスのソリューション提供を行うための取り組みを通じて、トレノケートは新しい業界基準を確立し、常にお客様の期待を超えてきました。私たちの技術的な専門知識と顧客中心のアプローチは、VMwareのエコシステムを前進させる重要な要因となっています。

