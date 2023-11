テニスの世界ランキング1位と2位の選手が練習でベストショットを披露

動画に映っているのは、テニスの世界ランキング1位ノバク・ジョコビッチ選手と、2位カルロス・アルカラス選手。Tennis TVは「第1シードと第2シードのショー(対戦)です」とつづり、練習で見せた「2人のベストショット」を取り上げている。 Number 1 and Number 2 seeds putting on a show 🎪@DjokerNole & @carlosalcaraz's best shots in practice...#RolexParisMasters pic.twitter.com/rBThfxiMl8ハイレベルな練習風景に「このカメラアングルだと、2人が超スピードで正確にプレーしているのが分かる」「次元が違う」などと称賛の声が殺到。

:

SPORTSNAVİ: 終盤に6失点を喫しオリックスが敗戦 田嶋大樹は7回0封の快投【11/2 試合結果】11月2日、甲子園で行われた阪神とオリックスの「SMBC日本シリーズ2023」第5戦は、2対6でオリックスが敗戦。対戦…

ソース: sportsnavi | 続きを読む »

SPORTSNAVİ: 終盤に6失点を喫しオリックスが敗戦 田嶋大樹は7回0封の快投【11/2 試合結果】11月2日、甲子園で行われた阪神とオリックスの「SMBC日本シリーズ2023」第5戦は、2対6でオリックスが敗戦。対戦…

ソース: sportsnavi | 続きを読む »

SANKEİ_NEWS: 阪神サヨナラ、2勝2敗に 日本シリーズ第4戦SMBC日本シリーズ2023は1日、甲子園球場で第4戦が行われ、セ・リーグを18年ぶりに制した阪神がパ・リーグ3連覇のオリックスに4―3でサヨナラ勝ちし、対戦…

ソース: Sankei_news | 続きを読む »

GOONEWSEDİT: 清野菜名、デコ出し&ラフな格好でのオフショが話題!「あざとさ兼ねそなえた」「世界一」と反響女優の清野菜名が23日までに自身のSNSを更新し、ラフな私服姿を公開した。清野は自身のインスタグラムで、「カンジャンケジャンが食べたい日々です。」とつづり、おで...

ソース: goonewsedit | 続きを読む »

GOONEWSEDİT: ア・リーグはアストロズが初勝利 大リーグ、優勝決定シリーズ【アーリントン共同】米大リーグのプレーオフは18日、ア・リーグの優勝決定シリーズ(7回戦制)第3戦がアーリントンで行われ、アストロズがレンジャーズに8―5で勝ち、対戦...

ソース: goonewsedit | 続きを読む »

GOONEWSEDİT: フィリーズ、本拠地で快勝 シュワバー2発などで2桁得点大勝 先発ノラ6回無失点と投打に圧倒<ナ・リーグ優勝決定シリーズ:フィリーズ10−0ダイヤモンドバックス>◇17日(日本時間18日)◇第2戦(7回戦制)◇シチズンズバンクパークフィリーズが本拠地で快勝し、対戦...

ソース: goonewsedit | 続きを読む »