テイラーワークス、「X-Tech Innovation2023」九州最終選考会へ進出

ビジネス向け共創コミュニティプラットフォーム「 Tailor Works 」を提供する株式会社テイラーワークス（所在地：東京都渋谷区：代表取締役CEO 難波 弘匡 以下、テイラーワークス）は、株式会社ふくおかフィナンシャルグループ、北海道銀行、岩手銀行、七十七銀行、沖縄銀行が共同で開催する『X-Tech Innovation 2023』（以下「X-Tech」）の九州地区最終選考会(2023年11月30日開催)に登壇し、生成AIを活用した「 Tailor Works 」の新機能であるAIメンバーマッチングを新たに機能追加したプロダクトについてプレゼンテーションを行います。「X-Tech...
北海道銀行、岩手銀行、七十七銀行、ふくおかフィナンシャルグループ、沖縄銀行の5行で共同開催し、日本を横断する地域共創型イベントとして、 既存の枠組みを超えた新しいネットワークの構築とオープンイノベーションの実現を目指しています。
AOSデータ社、X-Techのライフテックで生活製品関連産業のパフォーマンス向上「生活製品データプラットフォームAOS IDX」をLifeTech関連事業にInside実装サービスを開始AOSデータ社、X-Techのライフテックで生活製品関連産業のパフォーマンス向上「生活製品データプラットフォームAOS IDX」をLifeTech関連事業にInside実装サービスを開始 AOSデータ株式会社のプレスリリース 続きを読む ⮕
小学生プログラミングコンテスト「Tech Kids Grand Prix 2023」 応募総数7,391件！昨年比142%に小学生プログラミングコンテスト「Tech Kids Grand Prix 2023」 応募総数7,391件！昨年比142%に 株式会社CA Tech Kidsのプレスリリース 続きを読む ⮕
2023年11月14日（火）12:00～13：00開催 / IT・DX人材育成支援を行う『TECH PLAY』、株式会社エクサウィザーズと無料オンラインセミナーを開催2023年11月14日（火）12:00～13：00開催 / IT・DX人材育成支援を行う『TECH PLAY』、株式会社エクサウィザーズと無料オンラインセミナーを開催 パーソルイノベーション株式会社のプレスリリース 続きを読む ⮕
アジャイルメディア、中国・東南アジア向け販促支援・サポートを行うSRB TECH コンサルティングと協業アジャイルメディア、中国・東南アジア向け販促支援・サポートを行うSRB TECH コンサルティングと協業 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社のプレスリリース 続きを読む ⮕
デジタルヒューマン株式会社がシャープ株式会社、株式会社miiboと共同でエッジAIの開発を実施！シャープ株式会社創業111周年記念の「SHARP Tech-Day」で展示へデジタルヒューマン株式会社がシャープ株式会社、株式会社miiboと共同でエッジAIの開発を実施！シャープ株式会社創業111周年記念の「SHARP Tech-Day」で展示へ デジタルヒューマン株式会社のプレスリリース 続きを読む ⮕
シャープ株式会社と株式会社miibo、デジタルヒューマン株式会社が共同でエッジAIの開発を実施！シャープ株式会社創業111周年記念の「SHARP Tech-Day」で展示へシャープ株式会社と株式会社miibo、デジタルヒューマン株式会社が共同でエッジAIの開発を実施！シャープ株式会社創業111周年記念の「SHARP Tech-Day」で展示へ miiboのプレスリリース 続きを読む ⮕