ジョイゾー、伴走型DX支援サービス「ジョイとも」を提供開始

本サービスは、同社Slを手掛けるサイボウズの「kintone」や、DX推進に役立つ他のITサービスの活用支援に加えて、持続可能な企業文化の構築もサポート。同社の1250件を超える業務改善の支援実績や、自社内での1on1やワーケーション実施のノウハウを活かして展開する。価格は、月額13万9千円（税抜）となり、第1期メンバーには5社限定で、月額7万円（永年）で提供する。

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