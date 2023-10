シン・東京ファッション

RequaL≡ リコールは、デザイナーの土居哲也が文化ファッション大学院大学卒業後、「ここのがっこう」で坂 部三樹郎や山縣良和に師事したのち、2016年にスタート。ドコモとの協業ランウェイでも話題を集めたデニムルックは、手作業で糸をほどき、フリンジとタッセルのように仕立てたクラフツマンシップあふれるダイナミズムが宿る。 stein 東京・神宮前のセレクトシ ョップ「キャロル(CAROL)」のオーナー・浅川喜一朗が2016年に立ち上げたシュタイン。オーバーサイズのトップスにワイドトラウザーズを合わせた都会的なビッグフィットはシュタイン の十八番だ。上質なレザーを中心とした異素材使いによって、ブラックのワントーンを重厚かつエレガントに仕上げる。 WATARU TOMINAGA ワタルトミナガは、日本、イギリス、フィンランドでファッションやアートの教育を受け、国内外のプロジェクトで活躍する富永航が2019年にスタート。廃品のTシャツをアップサイクルし、かぎ針編みのワンピースに大胆にドッキングさせたアイテムには、Y2Kの雰囲気が漂う。 pillings...

RequaL≡ リコールは、デザイナーの土居哲也が文化ファッション大学院大学卒業後、「ここのがっこう」で坂 部三樹郎や山縣良和に師事したのち、2016年にスタート。ドコモとの協業ランウェイでも話題を集めたデニムルックは、手作業で糸をほどき、フリンジとタッセルのように仕立てたクラフツマンシップあふれるダイナミズムが宿る。 stein 東京・神宮前のセレクトシ ョップ「キャロル(CAROL)」のオーナー・浅川喜一朗が2016年に立ち上げたシュタイン。オーバーサイズのトップスにワイドトラウザーズを合わせた都会的なビッグフィットはシュタイン の十八番だ。上質なレザーを中心とした異素材使いによって、ブラックのワントーンを重厚かつエレガントに仕上げる。 WATARU TOMINAGA ワタルトミナガは、日本、イギリス、フィンランドでファッションやアートの教育を受け、国内外のプロジェクトで活躍する富永航が2019年にスタート。廃品のTシャツをアップサイクルし、かぎ針編みのワンピースに大胆にドッキングさせたアイテムには、Y2Kの雰囲気が漂う。 pillings 村上亮太が2014年に立ち上げたピリングスは、「愛おしいニットを作る」というコンセプトのもと、日本の手編み職人によるハンドメイドのニットを中心としたコレクションを展開する。着古したスウェットパンツに着想を得たという、縮絨をかけてわざと毛玉を作っただぶだぶのパンツや、インパクトのある蛾モチーフが配され たニットが面白い。 Kota Gushiken セントラル・セント・マーチンズのファッションデザイン・ニットウェア科を卒業した具志堅幸太が、2019年秋冬に自身の名を冠したニットブランドをスタート。ダッフルコートとジーンズのダメージまでニットで表現した新作は、ハンドメイドならではの温もりと発色の良さが特徴だ。 M A S U 東京の若手筆頭株として注目を集める後藤愼平が手がけるエムエーエスユー。ブランドのシグネチャーである手絞りと熱の形状記憶加工によるポップコーンのカットソーに、星条旗モチーフのフェイクファーベストとスタッズやラインストーンの装飾をレーザーカットによって表現したゴートスエードのパンツを合わせれば、まるでロックスター。 COGNOMEN 大江マイケル仁が2020年に立ち上げたコグノーメン。定評のあるニットウェアの新作は、モヘアを使ったストライプ柄とドロップショルダーのオーバーサイズが特徴。デザイナーのルーツである英国と、かつてプロを目指していたというフットボールの要素を落とし込んだニットベストは、プレミアリーグのビブスのような雰囲気を醸し出している。 TENDER PERSON ヤシゲユウトとビアンカのデザイナーデュオが、文化服装学院在学中の2014年にスタートしたブランド、テンダーパーソン。光沢のあるベルベット生地にストライプを配したダブルブレストのセットアップは、伝統的な注染技法を使用。鮮やかな配色がアバンギャルドなオーラを放つ。 PHOTOGRAPH BY TAKASHI HOMMA STYLED BY SHOTARO YAMAGUCHI @ EIGHT PEACE HAIR STYLED BY MIKIO AIZAWA