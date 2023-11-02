サンコー、耳を暖めるイヤフォン型ヒーター

イヤフォンのように耳に入れて使うタイプのヒーター。約37℃の低、約40℃の中、約43℃の高の3段階で温度切り替えが可能で、ケーブル部にはコントローラを備える。USB電源で動作し、モバイルバッテリなどで駆動が可能なほか、約30分の自動電源オフ機能も搭載している。出っ張り部分が少ない設計で、耳栓のように周囲の騒音もカットできる。【2023年秋初売り Bluetooth イヤホン】ワイヤレスイヤホン ブルートゥース イヤホン JGUG 数字LEDディスプレイ表示 両耳ENCノイズキャンセリング 長時間連続再生 人気 自動ペアリング 完全ぶるーとぅーす Hi-Fi音質 タッチコントロール Type-C充電 片耳/両耳 左右分離型 小型/軽量 ビジネス/テレワーク/通勤/通学/スポーツ/音楽/ゲーム 日本語取扱説明書（ブラック）今だけ超得!【選ばれて安心No.

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サンコー、モバイルバッテリで動くヒーター手袋サンコー株式会社は、モバイルバッテリで動くヒーター付き手袋『USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」』を発売した。価格は9,980円。 続きを読む ⮕

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