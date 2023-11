コミュニティサービス『白猫サークル』BETA版、リリース決定！『白猫』ファン同士で気軽に交流！対戦を通じて盛り上がろう！

株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下「コロプラ」)は、スマートフォン向けゲーム『白猫』シリーズのコミュニティサービス『白猫サークル』を近日中にリリースすることをお知らせいたします。まずは『白猫テニス』のプレイヤーを対象にBETA版の運用を開始いたします。

『白猫サークル』は、”みんなでやろうよ!”をコンセプトにしたコミュニティサービスです。スマートフォン向けゲーム『白猫テニス』、『白猫GOLF』など『白猫』シリーズの対戦コンテンツのファンである皆さまに向けて開発を進めております。イベントの主催や参加、コメント欄での交流を通じて、ファン同士でより気軽にゲームをお楽しみいただけるようになります。 まず、BETA版を『白猫テニス』のファンの皆さまに向けてオープンする予定です。本サービスでは、トーナメントイベントの主催・参加ができるようになっており、特別な称号が手に入るキャンペーンも実施予定です。詳細はオープン時に『白猫テニス』のゲーム内お知らせや公式X、公式Discordサーバーをご確認ください。ぜひお気軽にご参加いただき、その楽しさをご体験ください。『白猫プロジェクト』のキャラクターが登場する本格対戦テニスゲームです。友だちと4人まで同時プレイできるダブルスや全国のプレイヤーと競い合うオンライン対戦など、さまざまな対戦要素が満載です。強力なスーパーショットを駆使して、勝利をつかみましょう!

