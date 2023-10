グーグル、21年に他社へ260億ドル支払い－検索エンジン初期設定化で

傘下のグーグルは、自社の検索エンジンを他社ウェブブラウザーや携帯端末でデフォルト(初期)設定とするため、他社に263億ドル(約3兆9300億円)を支払った。グーグル幹部のプラバカル・ラガバン氏が27日、米司法省が反トラスト法(独占禁止法)に基づき同社を訴えた裁判で証言した。 グーグルの検索広告事業の2021年売上高は1464億ドルで、この数字も14年以降に増加したという。デフォルト設定のための支払いは同社最大のコストだと、同氏は付け加えた。Google's Search Revenue and Costs原題:Google Paid $26 Billion to Be Default Search Engine in 2021 (1)(抜粋)

