ガザからの外国人退避、2日も継続へ 南部検問所通じ

Nidal al-Mughrabi Dan Williams１日、カタールの仲介で外国籍保有者と負傷者をガザから退避させる合意が成立。米国、英国、日本など少なくとも外国籍保有者３２０人がエジプトに入った。退避リストの外国人は５００人に上る。
Nidal al-Mughrabi Dan Williams１日、カタールの仲介で外国籍保有者と負傷者をガザから退避させる合意が成立。米国、英国、日本など少なくとも外国籍保有者３２０人がエジプトに入った。退避リストの外国人は５００人に上る。
Nidal al-Mughrabi Dan Williams［ガザ／エルサレム ２日 ロイター］ - パレスチナ自治区では、前日に続き２日も外国人の退避が実施される見通し。１日、カタールの仲介...
Nidal al-Mughrabi Dan Williams１日、カタールの仲介で外国籍保有者と負傷者をガザから退避させる合意が成立。米国、英国、日本など少なくとも外国籍保有者３２０人がエジプトに入った。退避リストの外国人は５００人に上る。
Nidal al-Mughrabi Dan Williams１日、カタールの仲介で外国籍保有者と負傷者をガザから退避させる合意が成立。米国、英国、日本など少なくとも外国籍保有者３２０人がエジプトに入った。退避リストの外国人は５００人に上る。