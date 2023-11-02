ガザからの外国人退避、2日も継続へ 南部検問所通じ

Nidal al-Mughrabi Dan Williams１日、カタールの仲介で外国籍保有者と負傷者をガザから退避させる合意が成立。米国、英国、日本など少なくとも外国籍保有者３２０人がエジプトに入った。退避リストの外国人は５００人に上る。

Nidal al-Mughrabi Dan Williams１日、カタールの仲介で外国籍保有者と負傷者をガザから退避させる合意が成立。米国、英国、日本など少なくとも外国籍保有者３２０人がエジプトに入った。退避リストの外国人は５００人に上る。

ガザからの外国人退避、2日も継続へ 南部検問所通じパレスチナ自治区では、前日に続き２日も外国人の退避が実施される見通し。 続きを読む ⮕

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難民キャンプ空爆、2日で死者195人以上＝ガザ当局Nidal al-Mughrabi Dan Williams[ガザ/エルサレム ２日 ロイター] - イスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザの当局は２日、イスラエル軍によるガザ北... 続きを読む ⮕

イスラエル軍、ガザ難民キャンプ再び攻撃 ハマス幹部殺害と発表Nidal al-Mughrabi Dan Williams[ガザ/エルサレム １日 ロイター] - イスラエル軍は１日、パレスチナ自治区ガザ北部のジャバリア難民キャンプを再び攻撃し、イスラム... 続きを読む ⮕

ガザ北部の難民キャンプにイスラエル軍の空爆、少なくとも50人死亡か（ロイター）［ガザ／エルサレム／ワシントン ３１日 ロイター］ - イスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザ北部のジャバリア難民キャンプが３１日、イスラエル軍の空爆を受け、パレスチナ人少なく 続きを読む ⮕

ガザ北部の難民キャンプにイスラエル軍の空爆、少なくとも50人死亡か［ガザ／エルサレム／ワシントン ３１日 ロイター］ - イスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザ北部のジャバリア難民キャンプが３１日、イスラエル軍の空爆を受け、パレスチナ人少なくと... 続きを読む ⮕