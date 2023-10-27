ウインターカップ2023 都道府県代表決定戦を Player! でリアルタイム速報！

2017年10月 東京急行電鉄株式会社が行う「東急アクセラレートプログラム2017」ファイナリスト、New Work賞受賞2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業メンバーがAsiaを代表する30人に選出2019年11月 株式会社電通が行う「GRASSHOPPER DAY 2019 WINTER」に出場※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。
2017年10月 東京急行電鉄株式会社が行う「東急アクセラレートプログラム2017」ファイナリスト、New Work賞受賞2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業メンバーがAsiaを代表する30人に選出2019年11月 株式会社電通が行う「GRASSHOPPER DAY 2019 WINTER」に出場※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。 続きを読む:
PRTIMES_LIFE »
【M-HOPE Player’s Action with シェイ】ゴールドリボン活動支援 実施のお知らせ【M-HOPE Player’s Action with シェイ】ゴールドリボン活動支援 実施のお知らせ 株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメントのプレスリリース 続きを読む ⮕
【世界初】「動く動画」技術を採用した『MOVINdow Multi Video Player』アプリ for iPhone, iPadをリリース【世界初】「動く動画」技術を採用した『MOVINdow Multi Video Player』アプリ for iPhone, iPadをリリース ATL Global Solution LLCのプレスリリース 続きを読む ⮕
第100回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会をPlayer!でリアルタイム速報！第100回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会をPlayer!でリアルタイム速報！ ookamiのプレスリリース 続きを読む ⮕
東アジアスーパーリーグ「EASL」2023-24日本戦全試合をPlayer!でリアルタイム速報！東アジアスーパーリーグ「EASL」2023-24日本戦全試合をPlayer!でリアルタイム速報！ ookamiのプレスリリース 続きを読む ⮕
第35回出雲駅伝全日本大学選抜駅伝競走をPlayer!でリアルタイム速報！第35回出雲駅伝全日本大学選抜駅伝競走をPlayer!でリアルタイム速報！ ookamiのプレスリリース 続きを読む ⮕