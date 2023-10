イスラエル軍、ガザで「計画に従い徐々に前進」＝報道官

Smoke rises over Gaza, as seen from Israel's border with Gaza, in southern Israel October 30, 2023. REUTERS/Evelyn Hocksteinガザの武装勢力を一晩で数十人殺害したと明らかにした。

マスク氏、ガザ地区にネット支援表明 イスラエル猛反発米起業家イーロン・マスク氏は28日、パレスチナ自治区ガザの通信環境を支援するとX(旧ツイッター)で表明した。自身が経営する宇宙企業スペースXの衛星通信サービス「スターリンク」を使う。同氏の方針に、イスラエルは猛反発している。イスラエル軍による攻撃でガザの通信障害が深刻になるなか、マスク氏は同地域への支援を表明した。米民主党左派のオカシオコルテス下院議員が「(ガザで)全ての通信手段が遮断されてい

イスラエル軍「地上部隊の作戦拡大」表明 ガザ北部で激しい空爆や砲撃 国連総会は「人道目的の休戦」求める決議採択イスラエル軍はパレスチナ自治区ガザへの「地上部隊による作戦を拡大する」と発表、ガザ北部では一時激しい空爆と砲撃が続きました。イスラエル軍 ダニエル・ハガリ報道官「ここ数日、我々が行った攻撃に加え、今…

イスラエル軍「ハマス指揮官ら数十人を殺害」 戦闘激化で死者は8000人超に(2023年10月30日)|BIGLOBEニュースパレスチナ自治区ガザで地上作戦を拡大させているイスラエル軍は29日夜、イスラム組織ハマスの指揮官ら数十人を殺害したと発表しました。イスラエル南部アシュケロンから報告です。現地…|BIGLOBEニュース

イスラエル軍「ハマス指揮官ら数十人を殺害」 戦闘激化で死者は8000人超にパレスチナ自治区ガザで地上作戦を拡大させているイスラエル軍は29日夜、イスラム組織ハマスの指揮官ら数十人を殺害したと発表しました。イスラエル南部アシュケロンから報告です。現地は午前4時半をすぎたところ…

イスラエル軍、24時間で450カ所を空爆 病院にも即座退避迫るパレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスと戦闘を続けるイスラエル軍は29日、過去24時間でハマスの軍事施設や対戦車砲の発射地点など約450カ所を空爆したと明...

イスラエル軍「24時間でガザ450か所空爆」 "3週間に及ぶ包囲"ガザ住民が国連機関の倉庫から支援物資奪うイスラム組織ハマスとの戦闘で、パレスチナ自治区ガザへの地上作戦を拡大しているイスラエル軍は29日、24時間で450か所以上を空爆したと発表しました。発表によりますと、空爆の対象とされたのは、ハマスの作戦司…