アスキーゲーム:『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』が2024年2月15日に発売決定！

『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』が2024年2月15日に発売決定!日本ファルコムは11月2日、Nintendo Switch向けに各種要素を最適化した『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』を、2024年2月15日に発売すると発表した。価格はパッケージ/ダウンロード版ともに5940円となる。多民族国家カルバード共和国を舞台に、裏解決屋《スプリガン》ヴァン・アークライドの物語を描くストーリーRPG「軌跡」最新シリーズ・第1章『英雄伝説 黎の軌跡』が、Nintendo Switch用タイトルとして登場。

『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』では、各種機能や操作周りが Nintendo Switch用に最適化されているほか、PlayStation 5版で好評を博した「ハイスピードモード」「アーカイブ」機能を標準搭載している。【アーカイブ機能】 さらに、ヴァン/アニエス/フェリ/アーロンのオリジナル衣装カラー「4spg UNITED」やヴァン/アニエス専用水着、ホロウコアボイス《ラトーヤ・ハミルトン》(CV:井上喜久子さん)/《レン・ブライト》(CV:悠木碧さん)、戦術オーブメント《Xipha》カスタマイズ用カバー、アタッチアイテムなど、豊富な追加コンテンツ計33アイテムも収録している。「英雄伝説 黎の軌跡 オリジナルサウンドトラック」、アレンジアルバム「黎の軌跡 SUPER ULTIMATE」から人気曲を厳選収録したベスト版音楽アルバムを、新規パッケー ジで制作。Nintendo Switch版の初回特典として付属する。

※「Best Sound Collection -KURO NO KISEKI-」は、『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』パッケージ版のみの初回特典となります。あらかじめご了承ください。『英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch』ダウンロード版は、ニンテンドーeショップでの予約開始当日から発売日前日の2024年2月14日23時59分までの期間、10%オフの特別価格で予約購入できる期間限定セールを実施する。 headtopics.com

Nintendo Switch『太鼓の達人』"体感ギミック"のフィットバチ発売、重さ変更でフィットネスもシリーズ累計1000万本を超える和太鼓のリズムアクションゲーム『太鼓の達人』Nintendo Switch用ソフトの最新連動ガジェットトイ『太鼓の達人 フィットバチ for Nintendo Switch』が12月7日に発売される。価格は税込3300円。

「真紅の焔 真田忍法帳 for Nintendo Switch」オープニングムービー公開!

アスキーゲーム:Switch『クレヨンしんちゃん「炭の町のシロ」』の発売日が2024年2月22日に決定!

Nintendo Switch『クレヨンしんちゃん「炭の町のシロ」』2月22日発売へ。『オラ夏』スタッフが贈る、田舎暮らしやトロッコレースの不思議な日々