あのブラックサンダーが「くちどけ」としっとり感にこだわった「ブラックサンダーひとくちサイズ くちどけショコラ」

」が加わっています。コンビニ限定で登場した秋冬の新作ブラックサンダーは、ほろほろのクッキーやしっとり食感のチョコレートケーキに、フローラルな香りのなめらかなチョコレートを合わせた一品とのこと。いつもとは違ったブラックサンダーを堪能すべく、実際に食べてみました。

2023年10月17日(火)~20日(金)CEATEC 2023参加のご報告2023年10月17日(火)~20日(金)CEATEC 2023参加のご報告 株式会社KortValutaのプレスリリース 続きを読む ⮕

82歳は「年相応の格好」をすべき?水着特集で表紙飾った米実業家の回答に、自己肯定感が上がる「ナイト・オブ・スターズ」に参加したマーサ・スチュワートさん(2023年10月17日)こちらもおすすめ>>米俳優、24年前の授賞式で履いたスカートを再び着こなす「服は大切... 続きを読む ⮕

【関西エリア初】ロンドン発のイタリアンレストラン「リナストアズ」の国内3号店が京都・河原町にオープンロンドン・ソーホー地区創業ののイタリアンデリカテッセン&レストラン「Lina Stores(リナストアズ)」の日本国内3号店が、2023年10月17日(火)、「京都髙島屋S.C.」内の専門店ゾーン「T8(ティーエイト)」に関西初出店しました。 2023年10月17日(火)、「京都髙島… 続きを読む ⮕

中国の映画産業が絶好調、ハリウッドは好機逃す?―中国メディア(2023年10月21日)|BIGLOBEニュース2023年10月17日、中国メディアの環球網は、米CNNの報道などを引用し、6~9月の中国の映画興行の活況ぶりを伝えた。記事は初めに、興行収入の追跡が可能な「猫眼(Maoya…|BIGLOBEニュース 続きを読む ⮕

【東京エディション虎ノ門】Gold Bar at EDITIONがThe World’s 50 Best Bars 2023 ベスト・カクテルメニュー・アワード TOP3に選出!マリオット・インターナショナル ジャパン世界最高のバーアワード The World’s 50 Best Bars 2023(主催:ウィリアム・リード・ビジネス・メディア)の発表が、2023年10月17日(火)… 続きを読む ⮕

なぜ伊東純也はフリーでシュートを打てたのか。忘れてはならないストライカーの献身【日本代表】2023年10月17日、日本代表がキリンチャレンジカップでチュニジア代表を2-0と下した。特に美しかったのが久保のクロスから伊東が決めたゴールで、そのシーンは試合後も大... 続きを読む ⮕