【MIKA-L NewYear Live in Japan ーRe:ｗriteー】2024年1月13日（土）開催決定！

【会場】 LAPIN ET HALOT(ラパン・エ・アロ)東京都渋谷区神宮前5-44-2 B1【チケット代】 全席指定 ¥8,800(税込)第一弾 主催者先行(抽選):11/2(木)17:00~11/7(火)23:59 PG先行(先着) :11/15(水)17:00~11/21(月)23:59

世界初のオフィシャル・シャンパン・ホテル「Cuvée J2 Hôtel Osaka by 温故知新」2024年1月13日(土)、大阪・心斎橋に開業決定世界初のオフィシャル・シャンパン・ホテル「Cuvée J2 Hôtel Osaka by 温故知新」2024年1月13日(土)、大阪・心斎橋に開業決定 株式会社温故知新のプレスリリース 続きを読む ⮕

ホロライブプロダクション所属タレント65名参加のカウントダウンライブ開催決定ホロライブプロダクション所属タレント総勢65名参加!『hololive production COUNTDOWN LIVE 2022▷2024』開催決定 続きを読む ⮕

「TikTok Creator Awards Japan 2023」開催決定!2023年、TikTokで活躍したクリエイターは誰?ノミネート64組を発表し、投票受付を開始!「TikTok Creator Awards Japan 2023」開催決定!2023年、TikTokで活躍したクリエイターは誰?ノミネート64組を発表し、投票受付を開始! Bytedance株式会社のプレスリリース 続きを読む ⮕

2.5次元作品が集う夢の祭典「STAGE FES 2023-2024」開催決定!2.5次元作品が集う夢の祭典「STAGE FES 2023-2024」開催決定! 舞台『おそ松さん』・『スタミュミュ』・『Paradox Live on Stage』よりキャスト33名が大晦日のカウントダウンに大集結 続きを読む ⮕

高橋李依デビュー10周年とバースデーを記念したキャラクターソングライブ開催決定!高橋李依さんデビュー10周年とバースデーを記念したキャラクターソングライブ「I 編む You」開催決定! リニューアルオープンするメンバーズクラブ「たかは私立りえ高校」でチケット最速先行実施 続きを読む ⮕

横浜F・マリノスオフィシャルチアリーダーズ Tricolore Mermaids Cheer Stage vol.12 -Go on- 開催決定横浜F・マリノスオフィシャルチアリーダーズ Tricolore Mermaids Cheer Stage vol.12 -Go on- 開催決定 一般社団法人チアリーダーズ協会のプレスリリース 続きを読む ⮕