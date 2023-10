【関西エリア初】ロンドン発のイタリアンレストラン「リナストアズ」の国内3号店が京都・河原町にオープン

続きを読む:

中国の映画産業が絶好調、ハリウッドは好機逃す?―中国メディア(2023年10月21日)|BIGLOBEニュース2023年10月17日、中国メディアの環球網は、米CNNの報道などを引用し、6~9月の中国の映画興行の活況ぶりを伝えた。記事は初めに、興行収入の追跡が可能な「猫眼(Maoya…|BIGLOBEニュース 続きを読む ⮕

【東京エディション虎ノ門】Gold Bar at EDITIONがThe World’s 50 Best Bars 2023 ベスト・カクテルメニュー・アワード TOP3に選出!マリオット・インターナショナル ジャパン世界最高のバーアワード The World’s 50 Best Bars 2023(主催:ウィリアム・リード・ビジネス・メディア)の発表が、2023年10月17日(火)… 続きを読む ⮕

なぜ伊東純也はフリーでシュートを打てたのか。忘れてはならないストライカーの献身【日本代表】2023年10月17日、日本代表がキリンチャレンジカップでチュニジア代表を2-0と下した。特に美しかったのが久保のクロスから伊東が決めたゴールで、そのシーンは試合後も大... 続きを読む ⮕

NEXT GIGAでは学校・教師・生徒の課題解消で「三方良し」推進、日本マイクロソフト (1/2)日本マイクロソフトは、2023年10月17日、2025 年を目途に本格化を迎える、文部科学省のIGAスクール構想におけるICT環境の更新 (いわゆるNext GIGA) に向けた取り組みを紹介する記者説明会を実施した。 続きを読む ⮕

チュニジア指揮官、日本と韓国を比較分析「大きな違いは感じないが…」久保は「プレーが非常に賢い」(2023年10月17日)|BIGLOBEニュース国際親善試合日本2―0チュニジア(17日・ノエスタ)FIFAランク19位の日本は同29位のチュニジアと対戦し、2―0で勝利した。これで、2022年3月24日のアジア最終予選オ…|BIGLOBEニュース 続きを読む ⮕

ミス・ワールド・ジャパン2023グランプリは大怪我を乗り越えた26歳のバレエダンサー「バレエや芸術の心に訴える力で人を支え、夢や希望を与えていきたい」 (2023年10月17日)世界3大ミスコンテストの中でも最も歴史が長く、参加国数が131ヵ国と世界最大規模を誇るミス・ワールド。その2023年度の日本代表を選出する『ミス・ワールド・ジャパン2023日本大会』が17日、ヒューリ... 続きを読む ⮕