【速報】国連総会 イスラエルとハマスの戦闘めぐり「人道的休戦」求める決議を採択

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国連総会、ガザ休戦要請 イスラエルの侵攻容認せず【ニューヨーク共同】国連総会（１９３カ国）は２７日、パレスチナ自治区ガザの情勢を協議する緊急特別会合で、イスラエル軍やイスラム組織ハマスに「人道的休戦」を要請する決議案を１２０カ国の賛成で採択した。… 続きを読む ⮕

国連総会、ガザ休戦要請 イスラエルの侵攻容認せず【ニューヨーク共同】国連総会（１９３カ国）は２７日、パレスチナ自治区ガザの情勢を協議する緊急特別会合で、イスラエル軍やイスラム組織ハマスに「人道的休戦」を要請する決議案を１２０カ国の賛成で採択した。... 続きを読む ⮕

国連総会 ガザ「人道的休戦」決議を採択 緊急特別会合国連総会（１９３カ国）は２７日、パレスチナ自治区ガザ情勢をめぐる緊急特別会合を開き、パレスチナとイスラエル双方の民間人に対するあらゆる暴力を非難し、「人道的休戦... 続きを読む ⮕

国連総会、ガザ休戦要請【ニューヨーク共同】国連総会（１９３カ国）は２７日、パレスチナ自治区ガザの情勢を協議する緊急特別会合で、イスラエル軍やイスラム組織ハマスに「人道的休戦」を要請する決議案を１２０カ国の賛成で採択し... 続きを読む ⮕

国連総会、ガザ情勢巡り「人道的休戦」求める決議採択…イスラエル・米国は反対（2023年10月28日）｜BIGLOBEニュース【ニューヨーク＝金子靖志】国連総会は２７日、イスラエルとイスラム主義組織ハマスの交戦が続くパレスチナ自治区ガザの情勢に関する緊急特別会合を開き、「即時かつ持続的な人道的休戦」…｜BIGLOBEニュース 続きを読む ⮕

国連総会、パレスチナ情勢で緊急会合 安保理空転、停戦決議案採決へ【ニューヨーク時事】国連総会（１９３カ国）は２６日午前（日本時間同日夜）、イスラエルとパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスの大規模衝突を受け、緊急特別会合を開いた。安全保障理事会が常任理事国同士の拒否権応酬で空転する中、「即時停戦」を求めるアラブ諸国作成の決議案を２７日に採決する。... 続きを読む ⮕