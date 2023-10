【米国市況】Ｓ＆Ｐ500続落、７月高値からの下落率10％超－149円後半

The Nasdaq MarketSite in New York, US, on Friday, Oct. 27, 2023. The US economy grew at the fastest pace in nearly two years last quarter on a burst of consumer spending, which will be tested in coming months.

ネーションワイドの投資調査責任者マーク・ハケット氏は「激しく売られているが、主にテクニカル要因が背景にある。ファンダメンタルズはなお堅調だ」と分析。「昨年10月からの力強い回復も主としてテクニカル要因が理由だったことから、この下落も納得できる動きだ。売られ過ぎの兆候と季節的な支援環境により、相場は回復に向かうだろう。ただセンチメントは変化しなければならない。そのためには何らかの材料、ないし大きく売り込まれる時期が必要になる可能性がある」と述べた。 ブルームバーグ・インテリジェンスの分析によれば、S&P500種構成銘柄の3分の2余りが200日移動平均を下回って推移している。これは、株式市場で痛みが広範にわたっていることを示唆する。高い政策金利や上昇を続ける債券利回りといった環境の中で、多くの企業決算は低調な内容となっている。

米経済指標では、ミシガン大学が発表した10月の消費者調査(確報値)で、1年先のインフレ期待が5カ月ぶりの高水準に上昇。ガソリンの値上がりを受け、消費者の景気に対する見方は悪化した。また9月の米個人消費支出(PCE)統計では、食品とエネルギーを除くコアベースでの価格指数の伸びが前月比で加速。4カ月で最大の伸びを示した。また個人支出も増加ベースが加速した。向こう数カ月における追加利上げの可能性が残された格好だ。 米国債市場は高安まちまち。2年債利回りが低下した一方、30年債利回りは上昇した。また中東での展開に反応し、午後には短期債利回りが下げを拡大した。 ジェームズ・ナイトリー氏らINGのアナリストはリポートで、「米連邦公開市場委員会(FOMC)は再び政策金利を据え置く見通しだ。市場が重要な部分で仕事をしているからだ」と指摘。「長期債利回りの急上昇が金融環境を有意に引き締めている」と記した。東京消費者物価は4カ月ぶり伸び拡大、日銀に一段の政策修正圧力 (2)... headtopics.com

