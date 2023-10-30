【石井クンツ昌子】投稿一覧 - 日本経済新聞

専門は家族社会学、ジェンダー社会学。1987年米ワシントン州立大学社会学部博士課程修了、Ph.D.

取得。米カリフォルニア大学リバーサイド校社会学部助・准教授を20年近く務めた後、お茶の水女子大学教授。同大ではグローバル協力センター長やジェンダー研究所所長を歴任。 日本家族社会学会会長や内閣府男女共同参画会議専門委員も務めた。2012年に全米家族関係学会のJan Trost賞を受賞。専門は家族社会学、ジェンダー社会学。1987年米ワシントン州立大学社会学部博士課程修了、Ph.D.取得。米カリフォルニア大学リバーサイド校社会学部助・准教授を20年近く務めた後、お茶の水女子大学教授。同大ではグローバル協力センター長やジェンダー研究所所長を歴任。 日本家族社会学会会長や内閣府男女共同参画会議専門委員も務めた。2012年に全米家族関係学会のJan Trost賞を受賞。

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