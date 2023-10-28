【短期教室 11/20～】ドッジボールや体操（マット運動）、プログラミング等の４回短期教室や１DAYスポーツ教室を津市内で開催

学生時代に学んだプログラミングの知識や技術を生かすために、日本プロット(株)を設立し、プログラミングの教育事業を展開。三重県生涯スポーツ協会では、プログラミング教室「テックプログレスみえ」の管理・運営を担当。日本プロット株式会社 代表取締役、全日本学習振興協会パソコン技能検定Ⅱ種一級、日本学習振興協会パソコン検定文書・表計算試験一級、日本スポーツ協会公認アシスタントマネージャー、全日本卓球協会公認審判員、国際救命救急協会認定CPR BASIC＋AED、アメリカ心臓協会認定Heartsaver CPR...
学生時代に学んだプログラミングの知識や技術を生かすために、日本プロット(株)を設立し、プログラミングの教育事業を展開。三重県生涯スポーツ協会では、プログラミング教室「テックプログレスみえ」の管理・運営を担当。日本プロット株式会社 代表取締役、全日本学習振興協会パソコン技能検定Ⅱ種一級、日本学習振興協会パソコン検定文書・表計算試験一級、日本スポーツ協会公認アシスタントマネージャー、全日本卓球協会公認審判員、国際救命救急協会認定CPR BASIC＋AED、アメリカ心臓協会認定Heartsaver CPR AED、外あそび推進スペシャリスト、など。ダンスの専門学校を卒業後、東京の老舗有名劇団へ演者として就職しました。数年を経て三重県に戻り、得意のダンスや身に付けた表現力を生かして、忍者ナインやドッジボールスクール、ダンスなど、多岐に渡るスポーツ教室を担当しています。また、家庭では、3児の父親として育児男子中です。フィットネスクラブ・マネジメント技能士2級、日本スポーツ施設協会公認上級スポーツ施設管理士、健康・体力づくり事業財団認定健康運動指導士、日本ドッジボール協会公認C級審判員、みえの育児男子アドバイザー、国際救急救命協会BASIC CPR+AED、アメリカ心臓協会認定Heartsaver CPR AED、など。器械体操コーチ、アクロバットコーチ。現役引退後は、桑名市や川越町の各種教室にて器械体操やアクロバットを指導。また、正和体操クラブを主宰し、選手育成に尽力。鈴鹿大学大学院時代には、スポーツ科学の視点から身体活動を考察し、器械体操における独自のロジックを開発。近年は、ストリートダンサーへのアクロバット指導にも貢献。日本体育施設協会公認上級スポーツ施設管理士、アメリカ心臓協会認定Heartsaver CPR AED、フィットネスクラブ・マネジメント技能士2級、国際救急救命協会BASIC CPR+AED、外あそび推進スペシャリスト など。津市運動施設（津地域）の副総括責任者としてスポーツ施設の管理・運営を担当しております。また、保有資格を活かして、指導者講習会の講師やAI高精度姿勢解析を活用したパーソナルトレーナーとしても活躍中。フィットネスクラブ・マネジメント技能士２級、健康・体力作り事業財団認定健康運動指導士、日本スポーツ施設協会公認上級スポーツ施設管理士、日本スポーツ協会公認アシスタントマネージャー、日本ティーボール協会公認初級指導員、健康経営アドバイザー（東京商工会議所） など。