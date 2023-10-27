【欧州市況】株は下落、ヘルスケア関連に売り－イタリア債上昇

欧州債はイタリア債が上昇、ドイツ債をアウトパフォームした。イタリア債とドイツ債のスプレッドは週間ベースで６ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.

01％）余りの縮小となった。 英国債は中長期債中心に上昇。イングランド銀行（英中央銀行）が来週発表する政策判断では２ｂｐの利上げ、来年には55ｂｐの利下げが織り込まれている。ブルームバーグ・オートメーション

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