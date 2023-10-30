【巨人】水野スカウト部長が育成５位・園田純規の将来性に太鼓判「体ができたら１５０キロ超えてくる」

【巨人】来季プロ２年目の田中千晴がフェニックスＬ初先発…スタメン発表・韓国プロ野球選抜１戦（2023年10月29日）｜BIGLOBEニュースみやざきフェニックス・リーグ、巨人―韓国プロ野球選抜１（２９日・ひむか）来季プロ２年目を迎える巨人・田中千晴投手が、フェニックス・リーグで初先発する。国学院大から２０２２年ド…｜BIGLOBEニュース 続きを読む ⮕
DeNAが入来祐作氏の2軍投手コーチ就任を発表 前オリックス2軍投手コーチ（2023年10月30日）｜BIGLOBEニュースDeNAは30日、来季2軍投手コーチに、前オリックス2軍投手コーチの入来祐作氏が就任することを発表した。PL学園―亜大―本田技研とキャリアを積んだ同氏は、現役時代は、巨人、横…｜BIGLOBEニュース 続きを読む ⮕
【DeNA】入来祐作氏が２軍チーフ投手コーチに就任 21年からオリックスで投手コーチDeNAは30日、前オリックス投手コーチの入来祐作氏（51）が、来季から2軍チーフ投手コーチを務めることを発表した。巨人、日本ハム、横浜（現DeNA）などでプレー。引退後は... 続きを読む ⮕
松井秀喜氏 新生・阿部ジャイアンツにエール「指導者の適正をその時から何となく感じていました」巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（49）が29日（日本時間30日）、米ニューヨークの郊外で恒例の野球教室を行った。主に日本人、日系人の小学4〜6年生、約35名の少... 続きを読む ⮕
松井秀喜氏が巨人・阿部慎之助監督から就任の連絡があったことを明かす「僕と違って律儀な後輩なので」巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏が２９日（日本時間３０日）、巨人の阿部慎之助監督に向けて改めてエールを送った。 続きを読む ⮕
慶大・栗林泰三、戦後17人目の３冠王「秋は打席で脱力することを意識していた結果」＜東京6大学野球：慶大5−3早大＞◇第8週最終日30日◇神宮慶大・栗林泰三外野手（4年＝桐蔭学園）が3冠王に輝いた。昨秋の慶大・萩尾（巨人）に次いで、戦後17人目の快挙。1浪... 続きを読む ⮕