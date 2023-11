【寄稿】外交政策巡る3つの幻想

同時多発的な危機によって世界の安定が脅かされ、米国は力と関心を振り向けることを強いられている。ロシアのウクライナ侵攻、イスラム組織ハマスとイランによるイスラエルへの攻撃、そして太平洋地域における中国の脅威。これらはいずれも邪悪な帝国主義的体制の大きな野望の産物だ。

【寄稿】文明と野蛮の戦い=ネタニヤフ首相イスラエルだけの戦争ではない、ハマスとイランが勝てば他国が次の標的に だがわれわれは勝つ 続きを読む ⮕

【寄稿】オカシオコルテス氏は新時代の先駆け社会主義は新しい時代にも米国で消えそうもない。その理由の一つは、民主党の新星、オカシオコルテス下院議員が出現したことだ。 結構、説明が要るけど、先ずアメリカには日本の様な国民皆保険制度がありません、そこ辺りすっぽ抜けていると、訳がわからなくなる 続きを読む ⮕

【寄稿】 陰謀論――なぜこれほど大勢が信じるのか世界は誰かに操られている、日々の出来事は誰かが牛耳る陰謀だと信じる人が、世界中に大勢いる。 古今東西を問わず、BBSのような左翼マスコミが、出鱈目を報道しまくるからでしょう あ?その時のBBCの中継変だったけどそれは…?(・ω・) なぜYoutube社はRAPT理論に関する動画の再生回数を減らすのでしょうか? その情報が真実であり その情報を拡散させたくないのでは? イルミナティにとって不都合だからなのでは? RAPT理論は陰謀論ではなく 理路整然とした根拠あるものです これが真実です。 続きを読む ⮕

【寄稿】中国の春節から祝祭ムードが消えた訳春節(旧正月)は中国では祝祭ムードが1年で最も高まる時期だ。しかし、今年は目に見えて静かだった。 中共共産帝国(チャイナチス)の終わりの始まり!? This is final climax stage for closing the event of Chinatiz theatre!? 続きを読む ⮕

【寄稿】トランプ氏、北朝鮮との外交交渉は本気トランプ米政権は北朝鮮との外交交渉に本気で乗り出した。同政権は全く新しいアプローチをとっており、それは遠い将来にわたり両国関係を形作ることになるだろう。 トランプ氏は支持率上げるために、何としても平和条約締結まで持っていきたいだろう。ノーベル賞貰いたいはず。 続きを読む ⮕

【寄稿】女性の地位向上で世界繁栄=イバンカ・トランプ氏トランプ政権が立ち上げる「W-GDP」計画の目標は、2025年までに途上国の5000万人の女性が経済面での潜在能力を発揮できるようにすることだ。 続きを読む ⮕