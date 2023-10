【井手大介の釣りJOURNEY】小坪港・太郎丸で爆釣！イナダ、サバ、ソウダ、カイワリでクーラー満タン！

イナダ釣りに行ってきた。イナダは出世魚。ブリの幼魚で関東地方では小さい順からワカシ(体長20~30センチ)、イナダ(30~60センチ)、ワラサ(3キロ以上)、ブリ(8キロ以上)と大きくなるにつれ呼び名が代わる。関西でハマチと呼ばれるのがイナダだ。青物の一種で引きが強く、ハリ掛かりするとよく走るのが特徴で人気がある。

太郎丸はレンタルタックルが充実しており、船に乗ると竿のセッティングまで済ませてくれていた。ロッドキーパー、天びん、ビシ、長めの2本バリ仕掛け全てが用意されていた。セッティングは地味に手間がかかるので助かる。初心者であれば尚更だ。ほとんど手ぶらで来ても楽しめる快適さ。高橋良至船長、ありがとうございます。 イナダ釣りはルアーで経験済みだが、コマセで狙うのは初挑戦。気合いを入れてがんばろう。出港して20分、江の島越しに雪化粧した富士山が見えた。天気は最高。釣れる予感しかない。「底から5メートル上げたところから始めて10メートル上までがタナ(魚の泳層)だから探ってみて」と高橋船長の指示も分かりやすい。

指示通りやってみる。しかし、タナを探る途中でコマセカゴが空っぽになっているような気がする。うーん、これは広いタナを無駄なく探るコマセワークがカギになるな。上手く探る方法はないかと試行錯誤するうちにいいテンポをつかんだ。コマセをまいたあと長く待たずに、短い間隔で上げて止めてを繰り返す方がいいぞ。作戦的中! サバがどんどん釣れる。まずはお土産をゲット。ソウダガツオも掛かり始めた。ソウダは、この時期の裏本命と言っていいくらいうまい魚だ。時折、水面にもソウダの群れがコマセに集まるのでサイトフィッシングも楽しんだ。 headtopics.com

爆釣だ。飽きずに釣っていると一段と強烈なアタリがきた! 黄色い尾びれが見えた、本命のイナダだ! 来たー! ほかにも自分的にはほとんどシマアジだと思っているカイワリなど、とにかくおいしい魚がクーラー一杯に釣れた。ワラサやカンパチなどにお目にかかれなかったのは残念だがまた次回にお預け。 自宅に魚を持ち帰って調理した。イナダの刺し身はうま味たっぷり、ソウダの刺し身はモチっと美味! サバやカイワリなどほとんどの魚を干物に加工して近所に配ったのにまだ冷蔵庫がパンパンだ。毎晩の酒のつまみに焼いている。飲んべえの皆さん、この釣りおすすめですよ!(DJ)井手大介(いで・だいすけ)1975年東京都生まれ、ニューヨーク育ち。早稲田大学理工学部卒業。18歳の頃にモデルになり、ファッション雑誌で活躍後MTV JAPANでVJやバンド活動も。現在はFm yokohamaのアウトドア番組「The Burn」(毎週土曜・前5時)DJ、文化放送ココロのオンガク~music for...

続きを読む:

SportsHochi »

マレーシア新国王にジョホール州スルタン選出 1月末に即位式【クアラルンプール時事】マレーシアで国内各州のスルタン(イスラム王侯)が参加する統治者特別会議が27日開かれ、第17代国王にジョホール州のスルタン、イブラヒム・イスカンダル氏(64)を選出した。即位式は2024年1月31日に行う。 マレーシアは立憲君主制で、国王は国の元首を務める。任期5年の輪番制で、国内13州のうち、スルタンがいないマラッカ、ペナン、サバ、サラワクの4州を除く9州のスルタンが互選する。 続きを読む ⮕

マレーシア新国王にジョホール州スルタン選出 1月末に即位式【クアラルンプール時事】マレーシアで国内各州のスルタン(イスラム王侯)が参加する統治者特別会議が27日開かれ、第17代国王にジョホール州のスルタン、イブラヒム・イスカンダル氏(64)を選出した。即位式は2024年1月31日に行う。 マレーシアは立憲君主制で、国王は国の元首を務める。任期5年の輪番制で、国内13州のうち、スルタンがいないマラッカ、ペナン、サバ、サラワクの4州を除く9州のスルタンが互選する。 続きを読む ⮕

【郡山パーソナルジム BURN GYM 開店1年半記念】特別割引きクーポン配布【郡山パーソナルジム BURN GYM 開店1年半記念】特別割引きクーポン配布 BURN GYMのプレスリリース 続きを読む ⮕

「BURN THE WITCH #0.8」12月29日に全世界配信&地上波放送、木村昴も出演(動画あり / コメントあり)久保帯人原作によるアニメ「BURN THE WITCH 0.8(バーンザウィッチゼロポイントエイト)」が、12月29日に全世界同時配信スタート。テレビ東京ほかでは、前作の「BURN THE WITCH」とともに一挙放送される。またキービジュアルと本PV、追加キャストが発表された。 続きを読む ⮕

日向亘&大倉空人、期待の若手俳優が挑んだ“漫画の実写化”『君となら恋をしてみても』総合エンタメアプリ「マンガPark」(白泉社)で連載中の窪田マルの人気漫画を実写化した『君となら恋をしてみても』(通称:『なら恋』)がMBSドラマ特区枠ほかで放送中。江の島(神奈川県)を舞台に描かれる男子高校生たちのまばゆい恋の物語で、山菅龍司役を日向亘(ひゅうが・わたる)、海堂天(あまね)役を大倉空人(おおくら・たかと)が演じる。この夏、物語の舞台となった江の島で撮影を行った本作。「ピュアな男子高校生の青春をたくさんの方に届けたい」(大倉)、「友達から恋人へ。ふたりの関係性の変化に注目してほしい」(日向)と語る。... 続きを読む ⮕

日向亘&大倉空人、期待の若手俳優が挑んだ“漫画の実写化”『君となら恋をしてみても』総合エンタメアプリ「マンガPark」(白泉社)で連載中の窪田マルの人気漫画を実写化した『君となら恋をしてみても』(通称:『なら恋』)がMBSドラマ特区枠ほかで放送中。江の島(神奈川県)を舞台に描かれ… 続きを読む ⮕