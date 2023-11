【一建設株式会社】高橋陽一監修・戸田邦和作画のWEB CM『ハジメとケンとセツ』が「2023 63rd ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」フィルム部門でファイナリストに入賞！

年間46,000戸以上の住宅を供給する飯田グループホールディングスの中核企業の一建設株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役:堀口 忠美、以下、一建設)のWEB CM『ハジメとケンとセツ』が、一般社団法人 ACCが実施する「2023 63rd ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS (ACC賞)」フィルム部門にて、ファイナリストに入賞しました。「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」は、テレビ、ラジオCMの質的向上を目的に、1961年より開催する広告賞「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、2017年よりその枠を大きく拡げ、あらゆる領域におけるクリエイティブを対象としたアワードにリニューアルしました。名実ともに、日本最大級のアワードとして広く認知されており、ACCグランプリはクリエイティブにたずさわる人々の大きな目標となっています。世界的なサッカー漫画『キャプテン翼』の作者である高橋陽一先生・戸田邦和先生が監修・作画を担当したWEB...

年間46,000戸以上の住宅を供給する飯田グループホールディングスの中核企業の一建設株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役:堀口 忠美、以下、一建設)のWEB CM『ハジメとケンとセツ』が、一般社団法人 ACCが実施する「2023 63rd ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS (ACC賞)」フィルム部門にて、ファイナリストに入賞しました。「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」は、テレビ、ラジオCMの質的向上を目的に、1961年より開催する広告賞「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、2017年よりその枠を大きく拡げ、あらゆる領域におけるクリエイティブを対象としたアワードにリニューアルしました。名実ともに、日本最大級のアワードとして広く認知されており、ACCグランプリはクリエイティブにたずさわる人々の大きな目標となっています。世界的なサッカー漫画『キャプテン翼』の作者である高橋陽一先生・戸田邦和先生が監修・作画を担当したWEB CM。「たった3つのセリフだけで繰り広げられる、ハートフル・ハイスピードドラマ!!」をコンセプトに、2022年に第1弾(1~6話)を公開。双子の兄弟ハジメとケン、幼馴染のセツの三角関係を「ハジメ!」「ケン!」「セツ!」の3つのセリフだけで描き、大きな話題を呼びました。広告業界からも高く評価され、アジアを代表する広告賞のひとつ「ADFEST 2023」にてフィルムクラフト部門のブロンズを獲得。国内でもギャラクシー奨励賞をはじめ、多数のアワードを獲得しています。

