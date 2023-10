『Plants vs Zombies』開発者の新作パズル『Hardhat Wombat』PC向けにリリース―ウォンバットの“四角いうんち”を積み上げてマップを攻略

本作は、ウォンバットを主役にしたステージクリア型のパズルゲーム。プレイヤーはウォンバットが出す“四角いうんち”を積み上げながら道を作り出し、ステージを攻略していきます。ゲーム内にはブロッコリーで作られたツルや、上に乗れるガム風船など、さまざまな建築材料も用意されているようです。

また、ステージによってはカブトムシを倒したり、設置してあるTNTを利用したり、卵を食べていつもとちがう“四角いうんち”を出したりといったギミックも用意されています。それぞれ異なる様子の7つのワールド内で、全92のステージが待ち受けています。本作はSteamランキングにも対応しており、ゲームを進めることでアンロックできるデイリーモードなどのゲームモードで、世界中のプレイヤーと競い合うこともできます。 ちなみに、本作のストアページでは日本語で「2位で1位になれるか?」と書かれています。これは、英語でnumber twoが“うんち”を意味するスラングであることから、“うんち”を使って1位を目指せるか?という意味のようです(公式サイトでは“Can you become number one at number two?”表記)。

