『Call of Duty: Modern Warfare III』PC版は約150GBかつSSD必須。『Starfield』を凌駕し、フル構成は200GB超え

『Call of Duty: Modern Warfare III』は、2022年発売のFPS『Call of Duty: Modern Warfare II』に続く作品となる。開発はInfinity Ward との協力のもと、Sledgehammer Gamesが主導で手がけている。キャンペーンモードおよびマルチプレイモードが用意され、キャンペーンモードでは前作直後の物語が展開。ジョン・プライス大尉とタスクフォース141が“超国家主義者”と謳われるウラジミール・マカロフとの戦いに挑むことになる。今回、本作PC版の動作環境が公開された。その中で示されたのは、本作の213GB(SSD必須)との巨大な必要容量だ。

そして、高画質なアセットをストリーミングするための追加ストレージスペースを確保するHi-Rez Assets Cache機能を利用する場合、最大で64GBのSSD容量が利用されることとなる。最高の環境で本作を遊ぼうとした場合、149GBと64GBで、213GBをしっかり用意する必要があるわけだ。そして、前述のとおりこのストレージ容量はSSDで確保する必要がある。することも可能だった。また同機能オフ・マルチプレイのみの利用であれば、COD HQとまとめてインストールしても79GBで済むようだ。シングルプレイの場合も、とりあず149GBのSSD空き容量を確保すればプレイ可能となるだろう。なお、『Call of Duty』シリーズではかねてよりゲームファイルサイズの肥大化がしばしば話題になっていた。たとえば2020年リリースの『Call of Duty: Black Ops Cold War』PC版については、4K画質の最高構成では実に250GBのストレージ容量が必要となった。ただし、こちらはHDDでもよかったため、SSDが必須となる『Call of Duty: Modern...

「Starfield」、Nvidia DLSSサポートなどのアップデートを予告。11月第2週、Steamベータ版にてBethesdaは、RPG「Starfield」のSteam ベータ版にてNvidia DLSSサポートなどのアップデート告知を11月2日に発表した。アップデートは11月第2週を予定している。

11万円台で手に入るパワフルなビジネスノート「Modern 15 B13M」シリーズレビュー (1/2)MSIがビジネス向けで15.6インチの薄型ノートPC「Modern 15 B13M」シリーズを発売した。ビジネスPCでは珍しいスターブルーのボディカラーで、仕事だけでなくプライベートでも活躍できる仕様となっている。そんな本製品をレビューする。

