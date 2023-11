『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』3大キャラコラボ第3弾！『ロックマン』とのコラボがスタート！

・販売期間:2023年11月2日(木)16:00~11月10日(金)15:59『ロックマン』とは、カプコンから発売している大人気アクションゲームシリーズで、ロックマンが世界征服を企む悪の天才科学者Dr.ワイリーに戦いを挑むストーリーを描いた作品です。2018年10月に発売された11作目となる「ロックマン11 運命の歯車!!」は2023年7月にはシリーズ最多となる180万本(ダウンロード版を含む)を販売し、世界中の様々な世代から親しまれております。

派生シリーズの『ロックマンエグゼ』や『流星のロックマン』などでは、それまでの横スクロールアクションでのゲーム性に限らず、バトルチップやマス移動などを活用する様々な戦い方でアクションを楽しむことができます。 2022年12月にシリーズ誕生から35周年を迎えたことを記念して2023年7月にはコラボカフェを実施したほか、4月には「ロックマンエグゼ」シリーズ10作品をまとめて楽しめる「ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション」を、9月には「ロックマンX DiVE オフライン」をそれぞれリリースするなど、ゲーム内外でのコンテンツ展開も積極的に行われております。『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

