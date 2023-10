『ヒプアニ』2期 どついたれ本舗「New World」の映像公開

2023年10月6日(金)より放送中の『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima...

2023年10月6日(金)より放送中の『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima +』。H歴。武力による戦争は根絶された。争いは武力ではなく人の精神に干渉する特殊なマイクにとって代わった。その名も「ヒプノシスマイク」。このマイクを通したリリックは人の交感神経、副交感神経等に作用し、様々な状態にすることが可能になる。H歴3年。各ディビジョン代表のMCグループが戦い、勝った地区は決められた分の他の領土を獲得することができる「ディビジョン・ラップバトル」が開催されるようになった。第二回ディビジョン・ラップバトルでは、第一回のファイナリストである「BusterBros!!!」「MADTRIGGERCREW」「FlingPosse」「麻天狼」に加え、「どついたれ本舗」「BadAssTemple」が決勝トーナメントへ進出し、勝敗を決した。時は第二回ディビジョンラップバトルの終了直後――…。ディビジョンを背負う男たちが挑む、新たな戦いが開幕!作品名ヒプノシスマイク-DivisionRapBattle-RhymeAnima+放送形態TVアニメシリーズヒプノシスマイク-DivisionRapBattle-RhymeAnimaスケジュール2023年10月6日(金)〜TOKYOMXほかキャスト山田一郎:木村昴山田二郎:石谷春貴山田三郎:天﨑滉平碧棺左馬刻:浅沼晋太郎入間銃兎:駒田航毒島メイソン理鶯:神尾晋一郎飴村乱数:白井悠介夢野幻太郎:斉...OP主題歌「RISE FROM DEAD」/ Division All Stars作詞:焚巻/ FORK(ICE BAHN)・玉露(ICE BAHN)・KIT(ICE BAHN)/アフロ (MOROHA)/大蔵 from ケツメイシ2話劇中ラップ「ジンギ(Pay Respect)」/ ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”各ディビジョン代表のMCグループが戦い、勝った地区は決められた分の他の領土を獲得することができる「ディビジョン・ラップバトル」が開催されるようになった。第二回ディビジョン・ラップバトルでは、第一回のファイナリストである「Buster Bros!!!」「MAD TRIGGER CREW」「Fling Posse」「麻天狼」に加え、「どついたれ本舗」「Bad Ass Temple」が決勝トーナメントへ進出し、勝敗を決した。

「ヒプマイ」オオサカ新曲作詞をALI-KICK、作編曲をSOIL&'PIMP'SESSIONSが担当(動画あり)2024年1月10日に発売されるテレビアニメ「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima +」のアルバム「Welcome 2 Rhyme Anima +」より、オオサカ・ディビジョン"どついたれ本舗"の楽曲「New World」の映像がYouTubeで公開された。

