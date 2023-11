『スーパーマリオRPG』のテーマをプレゼント！

イベントポイントを合計100ポイントゲットした方には、『スーパーマリオRPG』のテーマをプレゼントします。 ※イベントポイントは、1位100ポイント、2位70ポイント、3位50ポイント、4~10位40ポイント、11~30位30ポイント、31~50位20ポイント、51~90位10ポイント、91~99位1ポイントとなります。なお『テトリス99』は、ニンテンドースイッチにて好評配信中です。(本ソフトを利用するには、Nintendo Switch Onlineへの加入が必要です)Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.Certain new content developed by Nintendo, and any characters, sounds© Nintendo/SQUARE ENIXCharacters: © Nintendo, © SQUARE ENIX

GAME_WATCH: 「スーパーマリオRPG」、当時の説明書を再現したパンフレットが配布中!任天堂は、11月17日発売予定のNintendo Switch用RPG「スーパーマリオRPG」において、当時発売した ゲーム ソフトの説明書を再現したパンフレットを配布している。パンフレットは全国の ゲーム ショップや ゲーム 売り場などで配布しており、筆者は家電量販店の ゲーム 売り場にて入手できた。

GAMESPARK: リメイク版『スーパーマリオRPG』紹介映像がお披露目!懐かしのシーンから新要素まで、魅力をぎゅっとひとまとめあらすじやコマンドバトル要素、新要素の「3人わざ」まで、本作の魅力をひとまとめで紹介!

GAMESPARK: 【ネタバレ注意】『スーパーマリオRPG』の“あの隠しボス”はリメイク後もそのまま! “子どもに殴りかかるマリオ”も健在の最新CM映像チョット バチガイ、、、カ、、モ、、ネ。

GAME_WATCH: 【11月2日更新】「スーパーマリオRPG」の予約特典を一挙紹介! Amazonや楽天など店舗限定特典まとめ11月17日に発売予定のNintendo Switch用RPG「スーパーマリオRPG」。1996年にスーパーファミコンで発売された同名タイトルのリメイク作品となっていて、6月の「Nintendo Direct」にて発表されると大きな話題となった。

GAME_WATCH: リメイク版「スーパーマリオRPG」の紹介映像が公開! 登場キャラクターやバトルシステムも任天堂は、11月17日発売予定のNintendo Switch用RPG「スーパーマリオRPG」において、紹介映像を本日11月2日に公開した。

