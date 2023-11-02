『カラソニ』書き下ろしSS「対抗心 -AGF2023 ver.-」独占公開

「歌手」×「作曲」=バディが綴る究極の青春エンターテイメント『東京カラーソニック!!』。現在、3rdシーズンが開幕し、それぞれのバディの楽曲がリリースされています！アニメイト（池袋本店・仙台店・大宮店・町田店・千葉店・札幌店・渋谷店・名古屋店・新潟店・秋葉原店・天王寺店・三宮店・京都店・福岡パルコ店・岡山店・広島店・熊本店・大阪日本橋店・青森店・横浜ビブレ店・梅田店・新宿店）
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エンタメ業界トークイベント「アニビズステーション」ゲスト解禁【AGF2023】「アニメイトガールズフェスティバル2023」エンタメ業界で働くゲストが自身の仕事についてトークする「アニビズステーション」の出演者情報が解禁！ 続きを読む ⮕
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