「Starfield」、Nvidia DLSSサポートなどのアップデートを予告。11月第2週、Steamベータ版にて

本アップデートはサポートされているシステムのフレーム生成、表示および HDR 制御によるNvidia DLSSサポート、およびその他の最適化と改善が実施され、Steamベータオプションを介してオプトインして試すことができる。@StarfieldGameThis update will feature Nvidia DLSS support with frame generation, display and HDR controls for supported systems, and other optimizations and improvements. You'll be…

【債券週間展望】長期金利の上昇一服へ、日米材料通過で買い出動期待11月第2週(6-10日)の債券市場では、長期金利の上昇圧力が和らぐと見込まれる。日本銀行がイールドカーブコントロール(長短金利操作、YCC)を再び柔軟化したことでひとまず材料出尽くしとなり、運用資金を抱えた投資家の買いが期待される。

ABEJA、「NVIDIA 生成 AI Day 2023 Fall」にて登壇ABEJA、「NVIDIA 生成 AI Day 2023 Fall」にて登壇 ABEJAのプレスリリース

「Starfield」とLofi Girlとのコラボリミックス楽曲が公開Bethesdaは、Xbox Series X|S/PC用RPG「Starfield」とLofi Girl氏のコラボリミックスを9月22日に公開した。

これを着てコンステレーションのメンバーに! 「Starfield」Tシャツ先行販売中【#TGS2023】 タイトルロゴデザインもインフォレンズは、「Starfield」のグッズTシャツを、イベント「東京ゲームショウ2023」にて先行販売している。価格は各4,950円。