「PS Plus」11月のフリープレイに「マフィアIIコンプリート・エディション」など3タイトルが登場

10月の「フリープレイ」タイトル「ファーミングシミュレーター 22」、「Weird West」、「MEGA盛りトロピコ5 コンプリートコレクション」は11月6日までダウンロードして、ライブラリーに追加することができる。PS5およびPS4で10月より提供が開始されたアプリ「Sony Pictures Core」では、数多くの(※1)映像作品をプレイステーション本体から直接楽しむことができることに加え、PS Plus加入者は「Sony Pictures Core」のさらなる特典を利用できる。11月1日より1カ月間、PS Plus加入者は、「Sony Pictures Core」のすべてのコンテンツを15%割引にて購入およびレンタルすることが可能だ。

さらに、11月1日より、インタラクティブ・ストリーミングで楽しむ新たな「SILENT HILL」の世界「SILENT HILL: Ascension」が公開された。また、同インタラクティブシリーズに加え、テレビ番組のエピソード形式でまとめられた視聴者介入型ストーリーが毎週配信される。「PS Plus プレミアム」加入者は、これらの毎週公開のエピソードをほかのプラットフォームに先んじて、24時間早くアクセスすることが可能。11月9日の全体配信に先立ち、11月9日5時(日本時間)より、いち早く初回エピソードを楽しめる(※2)。※2 “PlayStation Plus”は、利用期間が終了するまでにキャンセルしない限りご利用中の利用権と同一期間のご利用に必要な金額(自動更新時のPS Storeにおける通常価格)が自動的に決済され、利用期間が更新されます。

