「MEET YOUR ART」で森山未來＆インバル・ピントのトーク動画を公開（動画あり）

このたび公開されたのは、アートとカルチャーの祭典「MEET YOUR ART FESTIVAL 2023『Time to Change』」の企画の1つとして、10月9日に東京都内で行われた公開収録の様子。森山は、ピントが振付・演出を手がけ、2013年に上演された「100万回生きたねこ」に出演して以来、彼女とのクリエーションを重ねてきた。公開された動画では森山がピントとの出会いを振り返るほか、ピントとのクリエイションを通じて森山が体感したことや、「彼の血管には芸術が流れている」というインバルから見た森山の印象などを深掘りする。森山未來 インバル・ピント スペシャル対談「MEET YOUR ART FESTIVAL 2023『Time to Change』」公開収録映像

【動画あり】2000人が「平和の武」披露 空手の日、国際通りで記念演武祭【動画あり】2000人が「平和の武」披露 空手の日、国際通りで記念演武祭 - 琉球新報デジタル 続きを読む ⮕

「悪魔くん」第1話で描かれる怪異は…配信開始までのカウントダウンPVも公開(動画あり)水木しげる原作によるアニメ「悪魔くん」第1話のあらすじと場面カットが公開された。 続きを読む ⮕

とにかく明るい安村がMC TONYとして楽曲配信、ありのままの姿であることの大切さ歌う(動画あり)とにかく明るい安村が、MC TONYとして楽曲デビュー。1stデジタルシングル「PANTS」を本日10月30日に配信リリースした。 続きを読む ⮕

とにかく明るい安村のUKドリル曲リリース、ralphらの楽曲手がけるDouble Clapperzがプロデュース(動画あり)とにかく明るい安村ことMC TONYの1stデジタルシングル「PANTS」が本日10月30日にリリースされた。 続きを読む ⮕

アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」劇場第2章の本予告を公開(動画あり)アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」第2章の本予告映像が公開された。 続きを読む ⮕

挫・人間「セイント・ギロチン」で踊る下川 声児はベース弾き倒す(動画あり)挫・人間の新曲「セイント・ギロチン」のミュージックビデオがYouTubeにて公開された。 続きを読む ⮕