「JR PREMIUM SELECT SETOUCHI 蒜山ショコラ」販売開始及び新商品について

ＪＲ岡山支社・ジェイアールサービスネット岡山では、ふるさとおこしプロジェクトの一環として、地域の企業や生産者と協働開発した商品ブランド「JR PREMIUM SELECT SETOUCHI」を展開しております。１．「蒜山ショコラ」概要
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【実食調査】ロッテリアが仕掛ける新業態『ゼッテリア』の「絶品チーズバーガーセット」は本家と何が違うのか？ (2023年10月26日)●JR「田町」駅近くにこの秋オープンしたバーガー店『ゼッテリア田町芝浦店』。ロゴも店構えも『ロッテリア』そっくりですが、一体どんなお店なのでしょうか？調査してみました。JR「田町」駅東口からおよそ3分... 続きを読む ⮕
ランナー向けアプリ「Runtrip」、月額有料サービス「Runtrip PREMIUM」を提供開始ランナー向けアプリ「Runtrip」、月額有料サービス「Runtrip PREMIUM」を提供開始 ラントリップのプレスリリース 続きを読む ⮕
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