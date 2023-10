「目の付け所がおかしいってよく言われますけど…」リッター約3kmの“MR2”を乗り回す女性が愛車を選んだ“意外なワケ”

彼と出会ったのはガソリンスタンドで、止まっていた彼のRX-7を眺めていたら、「車好きなんですか?」と声をかけられて。正直ちょっと怖かったですけど、車の話で盛り上がり、それからはスーパーGTにフォーミュラと、スポーツカーが集まるところに連れ回されるようになったんですよ。

特によく行ったのは大黒ふ頭ですね。それこそ毎週のように……。そこで「これがZ34だよ」とか教え込まれていくうちに、気づけば私も染まってしまっていました。彼は「絶対に趣味を理解してくれる人がよかった」と言っているので、まんまとしてやられた感じですね。MR2に乗るようになったのは、彼に勧められて読んだ『頭文字D』の影響です。主人公のライバルキャラとして出てくる小柏カイが好きなんですよ。目の付け所がおかしいって、よく言われますけど……「インベタのさらにイン」とか、アグレッシブな走りが燃えるじゃないですか。でも私自身は、峠を攻めるような走り方はしていません。休みの日は車好きの知り合いとドライブに出かけて、みんなで写真を撮る、みたいな楽しみ方が多いですね。あとはデートで彼のRX-7と連なって出かけたり。どっちもリッター3kmくらいしか走らないので、燃料代がヤバいんですけどね。

ただ、車体そのものは結構安く手に入れられました。当時は車屋さんに勤めていたので、仕入れに近い値段で買わせてもらえたんですよね。今は休職中なので、金銭的にちょっとキツいですけど、余裕ができたらエアロを組んで、色もピンクに塗り替えたいと思っています。

