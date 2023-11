「六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond」受賞アーティスト加藤 美紗(かとう みいさ)氏の金泉・銀泉を使用した作品「溢れる（あふれる）」が「有馬温泉 太閤の湯」で展示されています

2023.11/2 15:30株式会社有馬ビューホテル(神戸市北区有馬町池の尻292番2号 代表取締役社長:松村 一平)の経営する「有馬温泉 太閤の湯」は11月30日(木)まで、太閤の湯の玄関にてアーティスト加藤 美紗(かとう みいさ)氏によるアート作品を展示しています。

加藤氏は現在開催中の「六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond」に作品「溢れる(あふれる)」を出展中であり、出展50作品の中から「有馬温泉 太閤の湯」賞を獲得されました。その作品は現在「六甲高山植物園」に展示されていますが、今回「有馬温泉 太閤の湯」バージョンを新たに制作。作品の内部には有馬温泉の金泉・銀泉が使われています。当館に来館される方々に現代アートを体感して楽しんでいただきたいという温泉愛好家でもある加藤氏の協力により、今回の展示が実現しました。

株式会社阪急阪神ホテルズのプレスリリース

