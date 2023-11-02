「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA」愛知県代表選手が知事を表敬訪問

一般社団法人 愛知eスポーツ連合（JeSU愛知、所在地：愛知県名古屋市、代表：片桐正大）は2023年11月1日（水）、2023年11月25日（土）及び11月26日（日）に開催される「全国都道府県対抗スポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA」に向け、愛知県代表選手と供に大会への抱負を述べるため、知事を訪問しました。
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