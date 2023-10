「フレンズ」のチャンドラー役、マシュー・ペリーが死去。享年54歳

「フレンズ」のチャンドラー役で知られるマシュー・ペリーが、亡くなった。54歳だった。「ロサンゼルス・タイムズ」によると、10月28日午後4時ころ(現地時間)、ロサンゼルスにある自宅のバスタブで、意識を失っているところを現地当局が発見した。事件性やドラッグの使用はないとみているようだ。遺族は「ピープル」を通じて、「愛する息子、愛する兄を失ったことに心が張り裂ける思いです」と声明を発表。「マシューは俳優として、友人として、世界中に多くの喜びをもたらしてくれました。皆さんは彼にとって大きな存在です。たくさんの愛情を示してくださり、感謝しています」...

「フレンズ」のチャンドラー役で知られるマシュー・ペリーが、亡くなった。54歳だった。「ロサンゼルス・タイムズ」によると、10月28日午後4時ころ(現地時間)、ロサンゼルスにある自宅のバスタブで、意識を失っているところを現地当局が発見した。事件性やドラッグの使用はないとみているようだ。遺族は「ピープル」を通じて、「愛する息子、愛する兄を失ったことに心が張り裂ける思いです」と声明を発表。「マシューは俳優として、友人として、世界中に多くの喜びをもたらしてくれました。皆さんは彼にとって大きな存在です。たくさんの愛情を示してくださり、感謝しています」 マシュー・ペリーは、1969年8月19日マサチューセッツ州プリマスで誕生。両親の離婚後、カナダ・オンタリオ州オタワにて、ジャーナリストの母の元で育つ。15歳で俳優の父の暮らすロサンゼルスに移り、演技の道に進んだ。映画やテレビドラマを経て、1994年から、ジェニファー・アニストンやデヴィッド・シュワイマー、リサ・クドロー、マット・ルブランク、コートニー・コックスらとともに人気ドラマ「フレンズ」に出演。10年に渡り、内なる不安を自虐的でシニカルなジョークでカバーするチャンドラーを演じ、世界に愛された。ドラマは1話平均2500万人の視聴者数を獲得する史上最大のヒット作となった。ほかに「アリー my Love」ではキーとなる役どころを演じたほか、「Studio 60 on the Sunset Strip(原題)」や映画『愛さずにはいられない』など主演作も多数ある。 「フレンズ」を放送したテレビ局、NBCは声明を発表。「マシュー・ペリーのあまりにも早すぎる死にとてつもない悲しみを覚えています。彼はタイミングの完璧な笑いと皮肉なウイットで世界中の何億もの人たちに多くの喜びをもたらしました。彼のレガシーは何世代にもわたって生き続けるでしょう」 また、マシューはアルコールがドラッグとの闘いを公表しており、一時はマリブの自宅をリハビリ施設「ペリー・ハウス」として運用。2021年にアルコールや薬物を絶ったことを宣言した。2022年11月には回顧録『Friends, Lovers and the Big Terrible Thing(原題)』を出版。鎮痛薬のオピオイド過剰摂取で大腸が破裂し、死にかけた体験を告白するなど、薬物やアルコールとの闘いを綴っり、断酒・断薬のために900万ドル(約13億円)も使ったと明らかにしていた。 当時、マシューは「ピープル」に対し、「彼らは理解を示し、忍耐強く見守ってくれた。自然界でペンギンは、誰かが病気やケガをしていたら他のペンギンがまわりを固め、再び自分で歩けるようになるまで支える。『フレンズ』の共演者は、まるでペンギンのように僕を支えてくれた」とコメント。依存症で最低の時期に「フレンズ」の共演者ジェニファーとコートニー、リサ、デヴィッド、そしてマットが見守ってくれたと振り返っている。 Text: Tae Terai

