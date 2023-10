「テン・ゴーカイジャー」変身後より大きくなった池田純矢、筋肉を付けすぎたと反省（イベントレポート）

上映後の舞台挨拶ということで、MCから「観客の皆さんに『ここはどうでしたか』と聞きたいシーンはありますか?」と問われると、ハカセのとあるコミカルな変身シーンに池田が触れ、客席から大きな拍手が沸き起こった。ハカセ役の清水は「各々が1人で変身するシーンがあって。僕の前に裕貴(ジョー・ギブケン / ゴーカイブルー役の山田裕貴)が1人で変身するシーンをたまたま現場で見たから、『めちゃめちゃかっこいい変身するな!...

上映後の舞台挨拶ということで、MCから「観客の皆さんに『ここはどうでしたか』と聞きたいシーンはありますか?」と問われると、ハカセのとあるコミカルな変身シーンに池田が触れ、客席から大きな拍手が沸き起こった。ハカセ役の清水は「各々が1人で変身するシーンがあって。僕の前に裕貴(ジョー・ギブケン / ゴーカイブルー役の山田裕貴)が1人で変身するシーンをたまたま現場で見たから、『めちゃめちゃかっこいい変身するな! これは俺もめちゃめちゃかっこいい変身させてくれるんだろうな!』と思ってたんですよ。そしたらまさか……(笑)。今後、変身することはないかもしれないじゃないですか。あれが最後かと思ったら……」と嘆く。池田や小澤が「ハカセらしいっちゃらしい」「一希にしかできないよ」とフォローするも、清水は「でもジョーみたいに『……ゴーカイチェンジ』って(かっこいい変身を)やりたかったなー!」と残念そうな表情で笑っていた。続いて話題は、池田がこの10年の間に体を鍛えてサイズアップしたことに。清水は「鎧とハカセが再会するときに『お前、でかくなったな』って本来はないセリフを入れましたよ。あれは鎧というより池田純矢に言った」と、アドリブを入れたことを明かす。池田は「今回、『ゴーカイジャー』当時のスーツアクターの皆さんが帰ってきてくださったんですけど、ゴーカイシルバーを演じてらっしゃった佐藤太輔さんも、引退されたのに戻って来られたんです。太輔さんはちっちゃくなって、俺はでっかくなってるから、変身するとシュって絞られる」とエピソードを明かしつつ、「筋肉を付けすぎて申し訳ないです(笑)」と謝罪した。ここでMCが「皆さん、10年経ってるように見えないですよね」と、キャスト陣の外見の若々しさ、変化の少なさについて触れ、客席からも賛同の拍手が起こる。だがキャスト陣は10年ぶりの役を演じることが不安だったようで、清水は「ジャケットが入らなかったらどうしようと思った。それによく『カツラですか』って言われるんですけど、ハカセは地毛ですからね。10年後はそもそも金髪にできるかなって。毛根が残ってないかも」と心境を明かす。MCから「もし万が一、10年後もやることになったら?」と振られると、小澤は「(清水の)41歳の金髪はヤバいでしょ」、清水は「40歳でアイムのあれ(お嬢様キャラ)はキツい」、小池も「私もちょっと厳しいと思う(笑)」と口々に盛り上がっていた。最後に挨拶を求められると、池田は「『面白かったよ』『楽しかったよ』とか、友人、ご家族にお薦めしてくださることで、もしかすると『10年後』がまたあるかもしれません」、小池は「1回と言わず、2回、3回と楽しんで観てもらえたらうれしいです」、清水は「SNSで拡散していただいて、我々の20周年だったり、後輩たちの今後につながるように、応援よろしくお願いします」と、それぞれ映画をPR。小澤が「『ゴーカイジャー』は僕にとって原点に近いような作品で、全員そろってゴーカイジャーができて幸せです。10年前に観てくれていた子供たちとかはどんな気持ちなんだろうとか考えながら、公開を楽しみにしてました。これからもSNSなどでいろいろ言ってくれたらうれしいです。でもネタバレ禁止でね」とコメントし、イベントは終了した。

【イベントレポート】プロeスポーツチーム「REIGNITE」がオフラインイベント『Press”W” -祭- REIGNITE FAN MEETING』を開催【イベントレポート】プロeスポーツチーム「REIGNITE」がオフラインイベント『Press”W” -祭- REIGNITE FAN MEETING』を開催 株式会社Reignite Entertainmentのプレスリリース 続きを読む ⮕

【イベントレポート】サツドラ×BOTANISTで多様性のある森づくりを目指す『WITH THE FOREST PROJECT』 地域の子どもたちとともに森開きイベントを開催【イベントレポート】サツドラ×BOTANISTで多様性のある森づくりを目指す『WITH THE FOREST PROJECT』 地域の子どもたちとともに森開きイベントを開催 株式会社I-neのプレスリリース 続きを読む ⮕

【SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC】イベントレポート Vol.2- 2歳のランウェイウォークに大人顔負け!エハラ家ファミリーが、自宅さながらの雰囲気で登場!【SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC】イベントレポート Vol.2- 2歳のランウェイウォークに大人顔負け!エハラ家ファミリーが、自宅さながらの雰囲気で登場! 株式会社W TOKYOのプレスリリース 続きを読む ⮕

【SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC】イベントレポート Vol.1- ファッションショーに中町綾、山下幸輝、アーティストライブに清⽔美依紗らが登場!【SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC】イベントレポート Vol.1- ファッションショーに中町綾、山下幸輝、アーティストライブに清⽔美依紗らが登場! 株式会社W TOKYOのプレスリリース 続きを読む ⮕

後藤真希のVtuber“ぶいごま”お披露目、バーチャル姿で「LOVEマシーン」披露(イベントレポート / 写真10枚 / 動画あり)後藤真希のVtuberデビューイベント「ぶいごま(V後藤真希)3Dお披露目配信inバーチャル渋谷」が昨日10月28日に行われた。 続きを読む ⮕

撮り鉄の演歌歌手・徳永ゆうき、南海電鉄の1日車掌を務め「車輪の夢」など歌う(イベントレポート)鉄道好きで知られる大阪出身の演歌歌手・徳永ゆうきが、本日10月28日に南海電気鉄道の1日車掌を務めた。 続きを読む ⮕