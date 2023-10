「キングの決断流石」渋谷センター街のバーガーキング、ハロウィーン当日の臨時休業映像が話題

人気ハンバーガーチェーン「バーガーキング」を手がける「ビーケージャパンホールディングス」は27日、公式X(旧ツイッター)を更新し、10月31日のハロウィーン当日に「渋谷センター街店」を休業することを発表した。ハロウィーンを意識してか、ゾンビが店舗に侵入して、バーガーキングのハンバーガーを食べようとする映像に「×」をつけて「【注意】今年のバーガーキングはハロウィーンイベントの会場ではありません」の文を掲載。外国人観光客に向けて「NO EVEVTS FOR HALLOWEEN AT BURGER KING THIS YEAR」と英文も添え、海外からの観光客にも届けようという内容だ。

今年は、コロナ5類移行後のインバウンド復活も重なり、「ハロウィーンの聖地」といわれる渋谷駅周辺には、外国人を中心に2019年のピーク時の4万人を上回る、6万人超の人出が見込まれており、混乱の恐れが指摘されている。そのため、渋谷区は、駅周辺に「渋谷はハロウィーンイベントの会場ではありません」との看板を設置し、来街を控えるよう呼びかけている。 バーガーキングのXの文言は、区の呼びかけと足並みをそろえた内容。ゾンビが激しく動き回る、映像のクオリティーの高さも相まって、「ナイス判断!」「渋谷のバーキン、なかなかロックな休業告知だね」「キングの決断、流石です」「こういうセンスの動画大好きです!」など、支持するコメントが多く寄せられている。

