「やるなあ…東京都！」野沢雅子が明日オープン「アニメ東京ステーション」へエール贈る（イベントレポート / 写真32枚）

全3フロアの内、入り口と直結する1階は、イベントやワークショップの会場、また憩いの場として活用。その入口近くの頭上には、来訪者を迎える巨大ならせん状のオブジェが設置されている。このオブジェを構成するのは、日本が長い歴史をかけて生み出してきたアニメのビジュアルの数々。1958年に東映動画(現東映アニメーション)が製作した日本初のカラー長編アニメ映画「白蛇伝」から始まり、日本初の長編テレビ用連続アニメである「鉄腕アトム」、劇場アニメからは新海誠「君の名は。」、細田守「バケモノの子」、近年の作品では「リコリス・リコイル」、今年新シリーズが始まった「ポケットモンスター」、そして第5シリーズが来年1月にスタートする「キングダム」まで年代順に約120点のビジュアルが並べられた。なお旧作・新作問わず、今後も新たなビジュアルが追加される予定だ。地下のフロアには東京都が保管するセル画など、アニメーションの中間成果物を約5万点収蔵。展示コーナーも設けられており、アニメ制作の流れが、18の工程に分けて貴重な資料とともに解説されている。企画、シナリオ、設定・デザイン、絵コンテの紹介では「ASTROBOY鉄腕ア

