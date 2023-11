「くらづくり最中 福蔵（ふくぐら）」 有限会社くらづくり本舗 〔ＰＲ〕

「小江戸」の別名を持つ埼玉県川越市に本店を構え、県内を中心に40店舗以上を展開する老舗の和菓子屋が1887年創業の「くらづくり本舗」。初代、中野民五郎氏が旧川越城下小仙波村に餅菓子店を開業して以来、「小江戸川越」の味と心を伝える商品開発に取り組みながら、数多くの商品を世に送り出してきた。

岡山県倉敷、福島県喜多方の両市とともに「日本三大蔵の街」と呼ばれる川越市だが、蔵造りの街並みが形成されるきっかけとなったのは1893年に発生した川越大火。当時の町域の3分の1に相当する1302戸が焼失した大火の後、川越商人たちは焼け残った建物が蔵造りの建物だったことから、建物そのものを耐火建築にすることを思いつき、競って蔵造り建築による店舗「店蔵」を建て、最盛期には100軒以上もあったという。 そんな蔵の街で育まれた「くらづくり本舗」は、耐火建築として大切なものを守る役割を担ってきた川越の蔵をモチーフに「生まれる福」と「伝え守る蔵」という思いを込めた「くらづくり最中...

その言葉通り、「福」と「蔵」の文字が表と裏それぞれに入った正方形の大きな最中をひと口頬張れば、香ばしい香りが広がり、サクっとした軽い食感の最中の皮と、ほどよい甘さでしっとりした小倉餡を絶妙なバランスで味わえる。そして、すぐに餡の中から現れるお餅の食感が餡の甘さをより引き立ててくれる。皮、餡、お餅、この三つの絶妙な組み合わせによるおいしさは、まさに掛け紙に書かれている「旨(うま)いものには福がある」といえるだろう。全国各地に名品の多い最中だが、「くらづくり本舗」の公式サイトによると「福蔵」の年間売上数は約350万個というから驚きだ。実は著名人にもファンが多く、人気テクノポップユニット・Perfume(パフューム)の「あ~ちゃん」こと西脇綾香さんが女性誌「anan」の中で、「私のテッパン手みやげ」として「福蔵」を紹介したところ、大変な反響があったという。 headtopics.com

さらに「くらづくり本舗」では、新たな販路として今年1月に羽田空港第3ターミナル(国際線)に直結する複合施設「羽田エアポートガーデン」の開業に合わせて出店。羽田限定仕様の「福蔵」なども登場させ、国内外でのさらなる知名度向上を目指している。 「福蔵」以外にも、サツマイモのホクホク感をそのままに味わえるスイートポテト「べにあかくん」。裏ごししたサツマイモの餡を新鮮な卵と小麦粉で作った生地で包み、焼き上げた焼き芋風のお菓子「ぽくぽく」など、江戸時代「栗(九里)より(四里)うまい十三里」とうたわれたサツマイモをベースにしたヒット商品も次々に生み出している。

【大手町のオフィスエリアを彩るクリスマスイベント】「Winter Bloom 2023 -Otemachi One Christmas-」開催決定【大手町のオフィスエリアを彩るクリスマスイベント】「Winter Bloom 2023 -Otemachi One Christmas-」開催決定 Otemachi One PR 事務局のプレスリリース 続きを読む ⮕

��Tap Dragon:��ȥ뵳�Υ�ʡפȡ�ž����������Ǥ����פΥ���ܤ������������ȡ����ꥢ���ƥ�ȥե�󥳥����塼��ɤʤɤ���館���PR��������2023ǯ11��1���ˤ���30���ָ���ǡ����ַϰ����������Tap Dragon:��ȥ뵳�Υ�ʡפǡ����˥��ž����������Ǥ����פȤΥ���ܥ��٥�Ȥ��������Ȥ������ܹƤǤϡ����ꥢ���ƥ�Ρ֥ե�󥳥����塼��4��פʤɤ���館���ڤʥ��٥�����Ƥ�Tap Dragon�����ƤȤȤ�˾Ҳ𤹤롣 続きを読む ⮕

【11/1更新】カラオケDAM最新アニメ映像&楽曲配信情報まとめ【毎週更新 PR】『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』、『SPY×FAMILY Season 2』、『Link!Like!ラブライブ!』の関連楽曲など数々のアニソン配信楽曲を追加! カラオケDAM最新アニメ映像&楽曲配信情報まとめ【毎週更新 PR】 続きを読む ⮕

「しながわ鉄道デジタルスタンプラリー」にアプリを提供カシオ計算機株式会社品川区が主催・(一社)しながわ観光協会が運営するイベントカシオ計算機は、2023年11月13日から2024年1月12日にて品川区が主催、(一社)しながわ観光協… 続きを読む ⮕

【速報】日本酒の最高峰“美酒 of the Year 2023”決定!@「第1回Japan Wowen’s SAKE Award ~美酒コンクール2023~」【速報】日本酒の最高峰“美酒 of the Year 2023”決定!「第1回Japan Wowen’s SAKE Award ~美酒コンクール2023~」 (一社)SAKE女の会のプレスリリース 続きを読む ⮕