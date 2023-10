「【最終版】Google August 2023 Core Update / Helpful Content Update に対する見解(全45ページ)」を公開

株式会社CINC(東京都港区 代表取締役社長 石松友典、以下 CINC)は、自社で開発・提供しているWebマーケティングの調査・分析ツール「Keywordmap(キーワードマップ)」を活用して、2023年8月23日にGoogeからリリースされた「August 2023 Core Update」及び「Helpful Content Update」について調査したレポートを公開しました。

本レポートでは、「August 2023 Core Update」及び「Helpful Content Update」のロールアウト後の変動状況や影響範囲について調査を行い、今後の推奨アクションについてまとめています。

