《騒動後の初ライブ》自分で喋ったことに「ヘヘヘ」と笑い、泣き出す観客、中年女性は“演説”を…山崎まさよし（51）大荒れカオスの水戸ライブ〈実況中継〉「頼むから歌ってくれ」

現在、全国ツアー公演『YAMAZAKI MASAYOSHI “ONE KNIGHT STAND TOUR 2023”』を行っている山崎だが、今月21日に行われた水戸公演の終了後、「歌わずにMCばかりだった」「途中退席する客が続出していた」など、異常なライブだった様子を伝える投稿がSNSに相次いだのである。「これを受けて、10月23日に運営側は『当初予定していた内容と異なる公演となりましたため、ご希望のお客さまにおかれましては、チケット払い戻しの対応をさせていただきます』『この度は、みなさまにご迷惑とご心配をお掛けしましたこと、深くお詫び申し上げます』と謝罪しました」(音楽ライター)山崎まさよしは、今年デビュー29年目を迎えるベテランのシンガーソングライター。卓越したギターの演奏力、力強さと繊細さを兼ね備える歌声でファンも多い。後にSMAPがカバーした「セロリ」や「僕はここにいる」、「One more time, One more chance」などのヒット曲で1990年代に大ブレイク。「ワンモア」は後に新海誠監督作品「秒速5センチメートル」の主題歌に選ばれるなど世代を超えて愛されてきた。

