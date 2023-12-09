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Футбольный менеджер 2024: новая игра в серии футбольных симуляторов

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Футбольный менеджер 2024 - новая игра в серии футбольных симуляторов, которая предлагает игрокам возможность стать тренером и управлять футбольным клубом.

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Футбольный менеджер 2024 - новая игра в серии футбольных симуляторов, которая предлагает игрокам возможность стать тренером и управлять футбольным клубом. Игра разрабатывается студией Sports Interactive и будет доступна на платформах PC, Mac и Linux. Футбольный менеджер является одной из самых популярных серий игр в жанре спортивного менеджмента и был выпущен впервые в 1999 году.

В новой версии игрокам предстоит принимать решения о составе команды, тактике игры, тренировках и трансферах игроков

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